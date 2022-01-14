14.01.2022 12:20 Виталий Хиневич

«Терминал не работает»: почему украинские предприниматели переходят на наличный расчет

Неработающий терминал может быть причиной обмана покупателя.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Сообщается, что продавцы могут уверять покупателя, что банковский терминал не работает по техническим причинам. Либо наличный способ оплаты товара может повлиять на стоимость покупки в сторону уменьшения ценника на приобретаемый продукт.

Любая разница в ценниках, независимо от способа оплаты, является нарушением и может содержать факт мошенничества. Покупатель имеет право самостоятельно проверить работу терминала, чем подтвердит или опровергнет слова продавца.

Если сложность заключается в разных ценниках, то такой вопрос следует решать на месте, или вызвать полицию и писать заявление о мошеннических действиях по отношению к вам.

Причиной неправомерных действий продавца может быть и скрытие реальных доходов и уклонение от уплаты налогов. Неофициальная заработная плата сотрудникам, что также является нарушением закона. Либо же компания просто аккумулирует наличные средства для расчета с поставщиками и оплатой услуг, связанных с бизнесом.

Напомним, с 1 января 2022 года изменятся размеры налогов и взносов для ФОПов.