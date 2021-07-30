30.07.2021 20:14

Под Харьковом зимой вырубали деревья защитной лесополосы: решение суда

Пятеро черных лесорубов нанесли государству почти 800 тысяч гривен убытков.



Фото из открытых источников

В декабре 2020 года была создана организованная преступная группа из пяти человек, которые в течение января 2021-го систематически выезжали на защитные лесополосы, расположенные между селами Максимовка и Таверовка Богодуховского района для незаконной порубки деревьев, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры..



Так, в указанный период участники преступной группы с помощью бензопил осуществляли свержения и распил десен. После этого распиленную древесину загружали в транспортные средства.



После совершения указанных действий, другие лица осуществляли незаконную перевозку распиленных частей, между населенными пунктами с. Максимовка и с. Таверовка в состав, принадлежащий организатору преступной группировки.



В результате незаконной порубки десен государству нанесен ущерб на сумму почти 800 тыс. грн.



Во время досудебного расследования проведены обыски в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства, древесина, 8 бензопил, автомобили.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы по факту незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях, их перевозки и хранения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины ).



30 июля 2021 года Киевским районным судом г. Харькова организатору преступной группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в сумме 794 500 грн, двум участникам организованной группы - домашний арест.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за бездействие, повлекшее ущерб государству на сумму свыше 8,2 миллиона гривен, на скамье подсудимых оказался работник лесхоза.

