Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 31 июля и 1 августа

Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Суббота, 31 июля, порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Ночью местами кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18°...+20°С, днем +30°...+32°С (температура комфорта +34°С).
В воскресенье, 1 августа, ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16°...+21°С, днем +31°...+36°С (температура комфорта +37°С).
Вероятность магнитных бурь: 10%. Будут наблюдаться небольшие геомагнитные возмущения. Магнитных бурь они не вызовут, но метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Ясное утро сменится облачным днем и вечером. После полудня ожидаются дожди с грозами, по области град, шквалы.
Сегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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