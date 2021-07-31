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31.07.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 31 июля и 1 августа

Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Суббота, 31 июля, порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Ночью местами кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18°...+20°С, днем +30°...+32°С (температура комфорта +34°С).

В воскресенье, 1 августа, ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16°...+21°С, днем +31°...+36°С (температура комфорта +37°С).

Вероятность магнитных бурь: 10%. Будут наблюдаться небольшие геомагнитные возмущения. Магнитных бурь они не вызовут, но метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию.

Тэги:  погода, харьков
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