31.07.2021 07:00

День рейнджера: события 31 июля

Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.

Праздник призван отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.

Рейнджер – «странник», «охотник», «лесник», «егерь», «полицейский». Этот термин появился в 17 веке, изначально так называли английских солдат, сражавшихся в Войне короля Филипа (1675 – 1676). Сегодня в обществе слово «рейнджер» чаще всего ассоциируется с полицейским или военным, главная задача которого – поддержание порядка или проведение специальных операций.



Но сегодня отмечается профессиональный праздник именно парковых рейнджеров, или государственных инспекторов по охране животных и окружающей среды. Американское название «рейнджер» прижилось в разных странах благодаря универсальности и краткости слова.



Парковый рейнджер (рейнджер парка) – это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.



Также в этот день...



В 1498 год третья экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба открыла остров Тринидад.



1906 – родилась Вера Марецкая, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР («Дом на Трубной», «Член правительства», «Сельская учительница»).



1914 – родился Луи де Фюнес, французский киноактер, режиссер и продюссер испанского происхождения, полюбившийся отечественному зрителю за роль комиссара Жюва в саге о Фантомасе. Несмотря на невероятную мимическую эквилибристику, которую проделывал де Фюнес, актер призывал не смешивать гримасничанье с «лица подвижным выражением». В этом смысле он брал пример с матери, утверждая, что по сравнению с ней его собственное лицо можно сравнить с мрамором.



1921 – родилась Любовь Соколова, советская и российская актриса, народная артистка СССР, мастер эпизода. Имя Любови Соколовой внесено в Книгу рекордов Гиннесса за уникальное достижение: в кино актриса сыграла около 370 ролей.



1924 – польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных учреждениях Восточной Галиции.



1928 – впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев. Это был первый звуковой фильм студии – «Белые тени южных морей». Забавно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нем произнесли лишь одно слово – «Привет!». Кстати, на самом деле ни один из звуков, из которого комбинировался знаменитый звукологотип львиным рыком не являлся.



1930 – родился Олег Попов, цирковой артист, «солнечный клоун», любимец многих поколений жителей постсоветского (и не только) пространства.



1937 – родилась Эдита Пьеха, российская советская певица польского происхождения, успевшая за свою карьеру записать более 10 дисков – гигантов на фирме «Мелодия», песни из которых вошли в золотой фонд советской эстрады.



1956 – началось строительство «хрущевок».



1964 – родилась C. C. Catch (настоящее имя Каролина Катарина Мюллер), немецкая поп-певица.



1965 – родилась Джоан Кэтлин Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.



1971 – астронавты Аполлон-15 стали первыми людьми, кто проехался по Луне на специальном вездеходе Lunar Rover Vehicle.



1988 – в Бердянске Запорожской области стартовал самый продолжительный в истории СССР рок-фестиваль «РОК-ПОП-ШОУ’88", на который съехались рок-музыканты со всей страны. Заключительные концерты прошли 7 августа.



1994 – в Сестриере (Италия) Сергей Бубка поставил последний мировой рекорд. Он преодолел планку на высоте 6 м 14 см. Будь у него в те годы достойные соперники, можно не сомневаться, рекордный результат был бы гораздо выше: как показало изучение видеозаписи одного из его прыжков во время чемпионата мира в Японии в 1991 году, Бубка мог преодолеть высоту 6 м 37 см.



Именины отмечают: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.