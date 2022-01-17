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17.01.2022  13:35   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: суд назначил нового судью для Коли Харьковского

Нового судью избрали путем автоматизированного распределения.

Коля Харьковский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Сообщается, что дело Коли Харьковского будет рассматривать в суде Юлия Сиренко. Однако из-за болезни Сиренко, вопрос о дальнейшем содержании под стражей подозреваемого будет решать судья Ирина Благая.
 
Стоит отметить, что 26 января истекает срок содержания Коли Харьковского под стражей. 17 января суд получил ходатайство от прокуратуры Харьковской области о продлении срока содержания подозреваемого за решеткой.
 
Ходатайство будет рассмотрено 19 января в 9:50. Состоится ли подготовительное заседание по факту ДТП, будет зависеть, выйдет ли из больничного судья Сиренко.
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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