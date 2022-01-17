В Змиевской и Слобожанской громадах подорожал проезд в автобусах

Частное предприятие "Транс-сервис" объявило о повышении стоимости проезда на автобусных маршрутах в пределах Змиевской и Слобожанской громад, а также на маршруте Змиев – Харьков с 17 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Украине произошел скачок цен на проезд в такси. Отмечается, что услуги такси в зависимости от региона Украины выросли на 25 - 30%.
Комментариев: 0
Идеально начать неделю с ответственных дел не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию сегодня будет проще обычного.
Синоптики прогнозируют неустойчивую ветреную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.
Ежегодно 17 января отмечается День детских изобретений.
влажность:
давление:
ветер: