17.01.2022 13:45 Евгений Клочко

В Змиевской и Слобожанской громадах подорожал проезд в автобусах

Частное предприятие "Транс-сервис" объявило о повышении стоимости проезда на автобусных маршрутах в пределах Змиевской и Слобожанской громад, а также на маршруте Змиев – Харьков с 17 января 2022 года.

©Харьков транспортный

Стоимость проезда в пределах города Змиева повышается на 2 гривны, а на марштуре Змиев – Харьков – на 5 гривен, не считая станционного сбора.

Следовательно стоимость проезда на следующих автобусных маршрутах будет составлять:

№1316 Змиев – Харьков (АС-3) - 25 грн

№1321 Змиев – Мерефа – 23 грн

№1319 Змиев – Н. Бишкин – 17 грн

№1324 Слобожанское – Лиман – Н.Бышкин – 15 грн

№1326 Змиев – Водеховка» - 13 грн

№1323 Змиев - Бирки - Первомайское - 22 грн

№1325 Змиев – Слобожанское - 17 грн

№1329 Змиев – Соколово - 15 грн

№1574 Железнодорожная станция «Змиев» – Артюховка – 15 грн

№1575 Железнодорожная станция «Змиев» - Железнодорожная станция «Геневка» - 10 грн

№1 Микрорайон – ст. Змиев – 9 грн

№2 ст. Змиев – Бумажная фабрика - 9 грн

№3 ул. Садовая – ст. Змиев – 9 грн

№4 ст. Змиев – Тубдиспансер – 9 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине произошел скачок цен на проезд в такси. Отмечается, что услуги такси в зависимости от региона Украины выросли на 25 - 30%.