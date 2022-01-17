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17.01.2022  13:45   Евгений Клочко

В Змиевской и Слобожанской громадах подорожал проезд в автобусах

Частное предприятие "Транс-сервис" объявило о повышении стоимости проезда на автобусных маршрутах в пределах Змиевской и Слобожанской громад, а также на маршруте Змиев – Харьков с 17 января 2022 года.

Подорожание проезда в автобусах в Змиевской и Слобожанской громаде на Харьковщине
©Харьков транспортный
 
Стоимость проезда в пределах города Змиева повышается на 2 гривны, а на марштуре Змиев – Харьков – на 5 гривен, не считая станционного сбора.
 
Следовательно стоимость проезда на следующих автобусных маршрутах будет составлять:
 
  • №1316 Змиев – Харьков (АС-3) - 25 грн
  • №1321 Змиев – Мерефа – 23 грн
  • №1319 Змиев – Н. Бишкин – 17 грн
  • №1324 Слобожанское – Лиман – Н.Бышкин – 15 грн
  • №1326 Змиев – Водеховка» - 13 грн
  • №1323 Змиев - Бирки - Первомайское - 22 грн
  • №1325 Змиев – Слобожанское - 17 грн
  • №1329 Змиев – Соколово - 15 грн
  • №1574 Железнодорожная станция «Змиев» – Артюховка – 15 грн
  • №1575 Железнодорожная станция «Змиев» - Железнодорожная станция «Геневка» - 10 грн
  • №1 Микрорайон – ст. Змиев – 9 грн
  • №2 ст. Змиев – Бумажная фабрика - 9 грн
  • №3 ул. Садовая – ст. Змиев – 9 грн
  • №4 ст. Змиев – Тубдиспансер – 9 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине произошел скачок цен на проезд в такси. Отмечается, что услуги такси в зависимости от региона Украины выросли на 25 - 30%.

Тэги:  проезд, подорожание, автобус, харьков
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