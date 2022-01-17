17.01.2022 13:53 Евгений Клочко
Дети, пострадавшие в смертельном ДТП на Окружной Харькова, остаются в реанимации
Состояние детей, пострадавших в смертельном ДТП на Окружной, остается стабильным.
РЕДПОСТ
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на заместителя главного врача Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Андрея Соцкого.
По его словам, состояние 3-летнего мальчика медики оценивают как стабильно тяжелое, его сестра также находится в стабильном состоянии. На данный момент дети прибывают в отделении реанимации.
Напомним, 12 января в ДТП на Окружной дороге
погибли родители трехлетних двойняшек. Дети с тяжелыми травмами были доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Городская власть предоставит семье материальную поддержку.
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