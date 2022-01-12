12.01.2022 21:22 Евгений Клочко

Что ждет детей, выживших в смертельном ДТП на окружной Харькова

Над детьми, родители которых погибли 12 января, в ДТП на Окружной дороге, оформят опеку родственники.



Что ждет детей, выживших в смертельном ДТП на окружной Харькова



Об этом РЕДПОСТ сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, 3-летние мальчик и девочка, которые выжили в аварии, получили серьезные травмы и находятся под наблюдением врачей. У мальчика диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом бедра, также ему удалили селезенку. У девочки - переломы обоих бедер. Уже проведены необходимые нейрохиругические и хирургические операции, состояние детей стабильно тяжелое. Завтра к ним приедут травматологи из городской клинической больницы №17, которые также окажут помощь.

«Это дети из харьковской семьи, они живут на ул. Натальи Ужвий. У них есть две бабушки, которые дежурят сейчас в больнице скорой и неотложной медицинской помощи, им разрешено там находиться. Есть также дедушка, тетя. Я так понимаю, что над детьми будет оформляться опека со стороны бабушек», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, смертельное ДТП на окружной Харькова произошло утром, 12 января. В результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Кроме того, пострадали двое детей. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.