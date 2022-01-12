12.01.2022 21:33 Дмитрий Колоней

В Украине появится Реестр недвижимости: что известно

Какую информацию по недвижимости можно получить прямо в смартфоне.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Стройобзор, теперь с помощью реестра недвижимости украинцы смогут получить информацию о недвижимом имуществе, его владельце. Эта информация доступна физическим и юридическим лицам.

В приложении будет информация о ситуации:

Аренде квартиры; Покупке квартиры; Обмене квартиры; Дарении; Наследовании;

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Чтобы получить информацию, необходимо знать кадастровый номер земельного участка или регистрационный номер недвижимого имущества.

Можно искать также:

для физического лица – по Ф.И.О. (на украинском языке) или ИНН. для юридического лица — по названию юридического лица (на украинском языке) или код ЕГРПОУ. по кадастровому номеру по регистрационному номеру недвижимого имущества.

Но не все услуги бесплатны. В разделе «Мониторинг» можно отслеживать бесплатно только один объект. Если нужно отслеживать больше объектов – нужно платить по следующим тарифам:

Минимальный тариф - 100 грн./месяц (3 субъекта, 1 объект); Стартовый тариф - 270 грн./месяц (10 субъектов, 5 объектов); Оптимальный тариф - 500 грн./месяц (20 субъектов, 10 объектов); Максимальный тариф - 1000 грн./месяц (50 субъектов, 20 объектов)