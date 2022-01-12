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12.01.2022  21:33   Дмитрий Колоней

В Украине появится Реестр недвижимости: что известно

Какую информацию по недвижимости можно получить прямо в смартфоне.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Стройобзор, теперь с помощью реестра недвижимости украинцы смогут получить информацию о недвижимом имуществе, его владельце. Эта информация доступна физическим и юридическим лицам. 
 
В приложении будет информация о ситуации:
 
  1. Аренде квартиры;
  2. Покупке квартиры;
  3. Обмене квартиры;
  4. Дарении;
  5. Наследовании;

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Чтобы получить информацию, необходимо знать кадастровый номер земельного участка или регистрационный номер недвижимого имущества.
 
Можно искать также:
 
  1. для физического лица – по Ф.И.О. (на украинском языке) или ИНН.
  2. для юридического лица — по названию юридического лица (на украинском языке) или код ЕГРПОУ.
  3. по кадастровому номеру
  4. по регистрационному номеру недвижимого имущества.
Но не все услуги бесплатны. В разделе «Мониторинг» можно отслеживать бесплатно только один объект. Если нужно отслеживать больше объектов – нужно платить по следующим тарифам:
 
  1. Минимальный тариф - 100 грн./месяц (3 субъекта, 1 объект);
  2. Стартовый тариф - 270 грн./месяц (10 субъектов, 5 объектов);
  3. Оптимальный тариф - 500 грн./месяц (20 субъектов, 10 объектов);
  4. Максимальный тариф - 1000 грн./месяц (50 субъектов, 20 объектов)
 
Тэги:  дія, реестр недвижимости, харьков
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