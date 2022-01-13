13.01.2022 06:00

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 13 января

Канун Старого Нового года будет морозным и малоснежным.





В четверг, 13 января, под влиянием антициклона Bernhard в Харьковской области ожидается холодная погода. Вечером небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 15-17° мороза, днем 9-11° мороза. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 13 января

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -10°...-13°C (ощущается как -19°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 13%. Температура воздуха -10°...-11°C (ощущается как -15°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 89%. Температура воздуха -8°...-6°C (ощущается как -17°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном стабильном состоянии, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.



Народные приметы. Если ветер дует с юга — наступивший год будет жарким и благополучным; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод.



С этого времени день прибывает на час.