12.01.2022 20:34

Дети, пострадавшие в ДТП, обеспечены всем необходимым городскими властями

Об этом сообщила вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь нас горсовет, заместитель Харьковского городского головы поблагодарила всех харьковчан, которые стали собирать средства на лечение детей, акцентировав внимание на том, что в настоящее время делать этого не нужно, поскольку больница взяла на себя все расходы.

По информации вице-мэра, мальчик дважды прооперирован: сначала нейрохирургами нашей больницы, а потом хирургами детской областной. Завтра к девочке приедут детские травматологи из городской больницы №17. Все лечебные учреждения готовы оказать этим детям всю необходимую медицинскую помощь, взять на себя все расходы.

В связи с этим заместитель городского головы обратилась ко всем с просьбой не спекулировать на этой теме, не собирать деньги на дорогостоящее лечение. "Пока что система здравоохранения города Харькова финансовой помощи не просит, а если возникнет такая необходимость, то я обращусь ко всем лично", - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья погибших в смертельном ДТП на окружной Харькова просит помощи в лечении пострадавших внуков