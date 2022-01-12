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12.01.2022  20:34   

Дети, пострадавшие в ДТП, обеспечены всем необходимым городскими властями

Об этом сообщила вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь нас горсовет, заместитель Харьковского городского головы поблагодарила всех харьковчан, которые стали собирать средства на лечение детей, акцентировав внимание на том, что в настоящее время делать этого не нужно, поскольку больница взяла на себя все расходы.
 
 
По информации вице-мэра, мальчик дважды прооперирован: сначала нейрохирургами нашей больницы, а потом хирургами детской областной. Завтра к девочке приедут детские травматологи из городской больницы №17. Все лечебные учреждения готовы оказать этим детям всю необходимую медицинскую помощь, взять на себя все расходы.
В связи с этим заместитель городского головы обратилась ко всем с просьбой не спекулировать на этой теме, не собирать деньги на дорогостоящее лечение. "Пока что система здравоохранения города Харькова финансовой помощи не просит, а если возникнет такая необходимость, то я обращусь ко всем лично", - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что семья погибших в смертельном ДТП на окружной Харькова просит помощи в лечении пострадавших внуков
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  дтп, авария, харьков
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