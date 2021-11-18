Сколько будет стоить проезд в Харькове: официально

Тарифы на проезд в городском транспорте Харькова повышаться не будут.
Об этом заявил заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов во время круглого стола по проблемам транспорта в Харькове, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
«Сейчас в сети активно разгоняют фейк, что в Харькове будет повышаться стоимость проезда, как в Киеве. Мы этого делать не будем. Была четкая позиция города и Игоря Терехова о том, что подорожания не будет. Это обещание будет выполнено. Со стороны города, мы поможем нашим коммунальным предприятиям соответствующим финансированием, но не повышением тарифов. Теперь на этом вопросе ставим точку», - отметил Водовозов.
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Ранее сообщалось, что тариф на проезд в коммунальном транспорте Киева с 1 января вырастет с 8 до 20 грн, для владельцев "карты киевлянина" он будет стоить 12 грн. Затем мэр города Виталий Кличко опроверг информацию, заявив, что тарифы не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.
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