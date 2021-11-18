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18.11.2021  11:50   Наталья Иванова

Сколько будет стоить проезд в Харькове: официально

Тарифы на проезд в городском транспорте Харькова повышаться не будут.


Фото из открытых источников

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов во время круглого стола по проблемам транспорта в Харькове, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

«Сейчас в сети активно разгоняют фейк, что в Харькове будет повышаться стоимость проезда, как в Киеве. Мы этого делать не будем. Была четкая позиция города и Игоря Терехова о том, что подорожания не будет. Это обещание будет выполнено. Со стороны города, мы поможем нашим коммунальным предприятиям соответствующим финансированием, но не повышением тарифов. Теперь на этом вопросе ставим точку», - отметил Водовозов.

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Ранее сообщалось, что тариф на проезд в коммунальном транспорте Киева с 1 января вырастет с 8 до 20 грн, для владельцев "карты киевлянина" он будет стоить 12 грн. Затем мэр города Виталий Кличко опроверг информацию, заявив, что тарифы не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.

Круглый стол по проблемам транспорта в Харькове

Круглый стол по проблемам транспорта в Харькове

 

Тэги:  проезд, цена, харьков
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