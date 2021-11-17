17.11.2021 16:20 Виталий Хиневич

Стало известно, куда обращаться, если не работает «Карта харьковчанина»

Для получения ответов на вопросы, касающихся работы Карты, была выделена «горячая» телефонная линия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что получить ответы на вопросы, которые касаются работы «Карты харьковчанина» возможно по номеру телефона: 725-15-35.

Директор КУ «Офис реформ Харькова» Павел Столбовой сообщил, что одной из основных проблем является то, что Карту начинают использовать для проезда в транспорте сразу после ее получения. Однако она активируется с первого числа следующего месяца.

«Этот вопрос часто поднимается при получении карточки школьниками. Если ученику выдали карту в ноябре, то использовать ее как средство оплаты за проезд в пассажирском транспорте он сможет только с 1 декабря, после того, как корешок с карты будет передан в КП «Харьковпасс», где и происходит активация «Карточки харьковчанина».

До этого момента необходимо пользоваться карточкой «E-ticket», - отметил Павел Столбовой.

Кроме этого сообщается, что блокировка карточки «E-ticket» происходит только после активации «Карты харьковчанина» дающей право на льготный проезд, например для школьников.

Напомним, на оформление "Карты харьковчанина" уже заполнили анкету около 600 000 человек, а это почти каждый второй горожанин.