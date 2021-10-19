У «Карты харьковчанина» появились новые партнеры

19.10.2021 18:45

«Офис реформ Харькова» привлекает всё больше представителей малого и среднего бизнеса для участия в масштабном проекте «Карта харьковчанина».

С партнёрами разработчики карты проводят встречи и беседы, как в официальном формате, так и неформальной обстановке, с целью определения новых векторов сотрудничества в рамках проекта, обговариваются условия и новые предложения сторон. В этот раз представители индустрии красоты и развлечений, ресторанного бизнеса и фаст-фуда, сферы услуг собрались, чтобы обсудить участие в проекте.

Итог: плюс ещё десять партнёров готовы сотрудничать с «Картой харьковчанина».

«Я представляю компанию Рикко-пицца. Мы решили присоединиться к проекту, во-первых, из-за его масштабности – хотим кормить людей вкусной пиццей и со скидкой минус десять процентов», - Валерия Соголаева.

«Я владелица барбер-шопа в городе Харьков. Мы обслуживаем мужчин. Предоставляем стрижки, бороды корректируем, продаем косметику для мужчин. Это очень интересный проект. С другой стороны, это поможет нам привлечь больше клиентов, осветить то, что мы вообще есть в городе – мы развиваемся. И сейчас обсуждается участие в разных мероприятиях, и мы также участвуем нашей командой в жизни города Харькова», - Полина Токарь.