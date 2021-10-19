19.10.2021 18:45
У «Карты харьковчанина» появились новые партнеры
«Офис реформ Харькова» привлекает всё больше представителей малого и среднего бизнеса для участия в масштабном проекте «Карта харьковчанина».
РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ
, на сегодняшний день у проекта уже около 150 партнёров среди представителей малого и среднего бизнеса. Эти компании предоставили ряд скидок, акций и специальных цен для владельцев «Карты харьковчанина».
С партнёрами разработчики карты проводят встречи и беседы, как в официальном формате, так и неформальной обстановке, с целью определения новых векторов сотрудничества в рамках проекта, обговариваются условия и новые предложения сторон. В этот раз представители индустрии красоты и развлечений, ресторанного бизнеса и фаст-фуда, сферы услуг собрались, чтобы обсудить участие в проекте.
Итог: плюс ещё десять партнёров готовы сотрудничать с «Картой харьковчанина».
«Я представляю компанию Рикко-пицца. Мы решили присоединиться к проекту, во-первых, из-за его масштабности – хотим кормить людей вкусной пиццей и со скидкой минус десять процентов», - Валерия Соголаева.
«Я владелица барбер-шопа в городе Харьков. Мы обслуживаем мужчин. Предоставляем стрижки, бороды корректируем, продаем косметику для мужчин. Это очень интересный проект. С другой стороны, это поможет нам привлечь больше клиентов, осветить то, что мы вообще есть в городе – мы развиваемся. И сейчас обсуждается участие в разных мероприятиях, и мы также участвуем нашей командой в жизни города Харькова», - Полина Токарь.
Напомним, ранее мы писали о том, что владельцы «Карты харьковчанина» уже могут получать первые скидки
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Специальная цена действует во всех аптеках "9-1-1" Харькова. Дисконт в 5 % действует на товары первой необходимости. Всего 25 наименований. Чтобы получить скидку, достаточно просто предъявить карту на кассе. Также в аптеках есть и собственная карта, но она не дает такой скидки, как при предъявлении Карты харьковчанина. Потому что внутренняя карта - она накопительная: 2%. При этом карта Харьковчанина имеет сразу скидку в 5%.
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