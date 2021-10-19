19.10.2021 18:20

Какую резину купить для автомобиля – полезные советы

Ассортимент шин с каждым годом становится все больше. Появляются новые марки и разновидности покрышек. Из-за этого даже автолюбители с опытом нередко заходят в тупик в ходе выбора подходящего комплекта. Чтобы не допустить ошибок и совершить выгодную покупку, следует придерживаться 10 правил.

Правило 1. Планируйте приобретение резины заранее

Совет поможет сэкономить существенные средства. Самая выгодная цена на комплекты в магазине резина юа действует в межсезонье – с января по март и с мая по сентябрь. В этом время в магазинах наблюдается низкая покупательская активность, поэтому продавцы предлагают хорошие скидки клиентам.

Правило 2. Берите во внимание дату выпуска

Резина относится к тем материалам, которые со временем меняют свои свойства. Даже очень качественные шины приходят в негодность из-за длительного хранения и отсутствия эксплуатации. Поэтому важно покупать «свежие» покрышки. Узнать дату их выпуска очень просто. Для этого достаточно взглянуть на маркировку колес – это четырехзначный код DOT.

Правило 3. Учитывайте условия эксплуатации

Если машина большую часть времени используется для поездок в городе, нет смысла покупать покрышки, рассчитанные на динамическую езду. Пробки очень быстро убьют их, несмотря на хорошие технические характеристики. Они актуальны лишь при частой езде за городом.

Правило 4. Дорого не значит качественно

В магазинах представлен большой ассортимент резины в разных ценовых категориях. Но важно помнить, что высокая стоимость не гарантирует длительную эксплуатацию шин, как было ранее. Сейчас производители фокусируются на технических характеристиках продукции, а не на ее долговечности. По этой причине даже дорогостоящие комплекты не всегда служат много лет.

Правило 5. Обращайте внимание на бренд

По-прежнему остается важной марка изделий. Отдавайте предпочтение продукции известных производителей, в их числе:

Goodyear;

Michelin;

Fulda;

Continental;

Nokian;

Matador;

Debica;

Правило 6. Учитывайте внешний вид покрышек

Внимательно осмотрите их. Цвет резины должен совпадать на всех изделиях. На них недопустимо наличие дефектов в виде трещин, вздутий и тем более шишек.

Правило 7. Не покупайте подержанные покрышки

Это то, на чем нельзя экономить. Если покупать б/у изделия, высок риск наличия у них различных повреждений на внутреннем корде. Но при визуальном осмотре выявить их не удастся. Они проявятся только после подачи в них воздуха под давлением.