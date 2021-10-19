Какую резину купить для автомобиля – полезные советы

Ассортимент шин с каждым годом становится все больше. Появляются новые марки и разновидности покрышек. Из-за этого даже автолюбители с опытом нередко заходят в тупик в ходе выбора подходящего комплекта. Чтобы не допустить ошибок и совершить выгодную покупку, следует придерживаться 10 правил.
Совет поможет сэкономить существенные средства. Самая выгодная цена на комплекты в магазине резина юа действует в межсезонье – с января по март и с мая по сентябрь. В этом время в магазинах наблюдается низкая покупательская активность, поэтому продавцы предлагают хорошие скидки клиентам.
Резина относится к тем материалам, которые со временем меняют свои свойства. Даже очень качественные шины приходят в негодность из-за длительного хранения и отсутствия эксплуатации. Поэтому важно покупать «свежие» покрышки. Узнать дату их выпуска очень просто. Для этого достаточно взглянуть на маркировку колес – это четырехзначный код DOT.
Если машина большую часть времени используется для поездок в городе, нет смысла покупать покрышки, рассчитанные на динамическую езду. Пробки очень быстро убьют их, несмотря на хорошие технические характеристики. Они актуальны лишь при частой езде за городом.
В магазинах представлен большой ассортимент резины в разных ценовых категориях. Но важно помнить, что высокая стоимость не гарантирует длительную эксплуатацию шин, как было ранее. Сейчас производители фокусируются на технических характеристиках продукции, а не на ее долговечности. По этой причине даже дорогостоящие комплекты не всегда служат много лет.
По-прежнему остается важной марка изделий. Отдавайте предпочтение продукции известных производителей, в их числе:
Внимательно осмотрите их. Цвет резины должен совпадать на всех изделиях. На них недопустимо наличие дефектов в виде трещин, вздутий и тем более шишек.
Это то, на чем нельзя экономить. Если покупать б/у изделия, высок риск наличия у них различных повреждений на внутреннем корде. Но при визуальном осмотре выявить их не удастся. Они проявятся только после подачи в них воздуха под давлением.
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