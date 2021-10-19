19.10.2021 17:59
В Харькове до конца недели запретят проезд по Военной улице
Движение по улице в Харькове в среду открыто не будет.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, в Харькове продлял перекрытие улицы Военной. Ограничения будут действовать на участке между Московским проспектом и площадью Защитников Украины до 20:00 23 октября 2021 года.
Ранее предполагалось, что движение будет открыто 20 октября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, сроки продлены в связи с продолжением капитального ремонта проезжей части улицы.
Напомним, ранее мы писали о том, что по Немышлянской в Харькове ограничено движение
по улице в Харькове по 23 октября 2021 года.
Также ранее мы писали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение
по 30 октября 2021 года.
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