18.10.2021 20:39 Дмитрий Колоней

Свободный проезд только ночью: по Немышлянской в Харькове ограничат движение

Проезд по улице в Харькове ограничат с 19 по 23 октября 2021 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, Немышлянскую улицу частично перекроют. По улице будет ограничено движение на участке между проспектом Тракторостроителей и Велозаводской улицей.

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Действовать запрет будет с 9:00 до 18:00 ежедневно с 19 по 23 октября 2021 года.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы. Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также, ранее мы сообщали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.