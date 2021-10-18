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18.10.2021  20:39   Дмитрий Колоней

Свободный проезд только ночью: по Немышлянской в Харькове ограничат движение

Проезд по улице в Харькове ограничат с 19 по 23 октября 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, Немышлянскую улицу частично перекроют. По улице будет ограничено движение на участке между проспектом Тракторостроителей и Велозаводской улицей.
 
 
Действовать запрет будет с 9:00 до 18:00 ежедневно с 19 по 23 октября 2021 года.
 
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы. Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
 
Также, ранее мы сообщали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, ограничение, немышлянская, немышля
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