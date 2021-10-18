18.10.2021 20:19 Дмитрий Колоней

В Украине могут появиться тест-пункты на вокзалах

Укрзалізниця обратилась с предложением к более, чем двум десяткам лабораторий в Украине.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , предложение Укрзалізниці состоит в организации тест-пунктов на самых больших вокзалах страны. Однако есть и требования к потенциальным лабораториям, такие как: возможность круглосуточной работы, онлайн-регистрации, а также наличие соответствующих лицензий.

После поступления предложений, железная дорога Украины выберет те лаборатории, которые смогут предложить пассажирам самые низкие цены.

Лаборатории, желающие принять участие в проекте могут обратиться со своим предложением по телефону: (044) 309 77 00.

Напомним, ранее мы писали о том, какими вакцинами чаще прививаются украинцы . По информации Миниздрава Украины, больше всего украинцев привиты препаратом Pfizer. Это 39,8% граждан от общего числа вакцинированных. На втором месте CoronaVac с показателем 27,9%, тройку лидеров замыкает Moderna – 13,9%.