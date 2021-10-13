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13.10.2021  14:00   Виталий Хиневич

С одним проездным билетом не пустят: вступают в силу новые правила межрегиональных поездок в Украине

Новые правила не будут касаться детей, которые направляются с других областей страны.

Новые карантинные правила в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. 
 
Отмечается, что с 21 октября текущего года вступают в силу новые правила для межобластных пассажироперевозок. 
 
Будет действовать определенный перечень документов, необходимый при въезде в определенную зону карантина, в котором находится регион. 
 
Для посещения региона с «желтым» уровнем эпидемиологической обстановки необходимо иметь хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, который действует до 72 часов. 
 
 
При желании отправится в «красную» зону карантина, необходимо иметь сертификат о вакцинации двумя дозами препарата либо ПЦР-тест.
 
Данное требование распространяется на регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки, железнодорожный транспорт и авиационный. 
 
Работники транспортной сферы также должны подчиняться новым карантинным правилам. 
 
Напомним, 11 октября на заседании Кабинета Министров Украины были принято решение внести изменения в постановление №1236, касающееся правила пассажирских перевозок во время карантина.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  карантин, харьков
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