13.10.2021 14:00 Виталий Хиневич
С одним проездным билетом не пустят: вступают в силу новые правила межрегиональных поездок в Украине
Новые правила не будут касаться детей, которые направляются с других областей страны.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что с 21 октября текущего года вступают в силу новые правила для межобластных пассажироперевозок.
Будет действовать определенный перечень документов, необходимый при въезде в определенную зону карантина, в котором находится регион.
Для посещения региона с «желтым» уровнем эпидемиологической обстановки необходимо иметь хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, который действует до 72 часов.
При желании отправится в «красную» зону карантина, необходимо иметь сертификат о вакцинации двумя дозами препарата либо ПЦР-тест.
Данное требование распространяется на регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки, железнодорожный транспорт и авиационный.
Работники транспортной сферы также должны подчиняться новым карантинным правилам.
Напомним, 11 октября на заседании Кабинета Министров Украины были принято решение внести изменения в постановление №1236, касающееся правила пассажирских
перевозок во время карантина.
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