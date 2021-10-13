13.10.2021 14:00 Виталий Хиневич

С одним проездным билетом не пустят: вступают в силу новые правила межрегиональных поездок в Украине

Новые правила не будут касаться детей, которые направляются с других областей страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что с 21 октября текущего года вступают в силу новые правила для межобластных пассажироперевозок.

Будет действовать определенный перечень документов, необходимый при въезде в определенную зону карантина, в котором находится регион.

Для посещения региона с «желтым» уровнем эпидемиологической обстановки необходимо иметь хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, который действует до 72 часов.

При желании отправится в «красную» зону карантина, необходимо иметь сертификат о вакцинации двумя дозами препарата либо ПЦР-тест.

Данное требование распространяется на регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки, железнодорожный транспорт и авиационный.

Работники транспортной сферы также должны подчиняться новым карантинным правилам.

Напомним, 11 октября на заседании Кабинета Министров Украины были принято решение внести изменения в постановление №1236, касающееся правила пассажирских перевозок во время карантина.