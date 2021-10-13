13.10.2021 15:07 Валерия Кононова

"Бизнес на крови": Зеленский рассмотрит петицию Кондратюка

Полный запрет концертной деятельности в Украине для артистов из России будет рассмотрен Президентом Украины.

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Как сообщает РЕДПОСТ , 21 сентября Игорем Кондратюком, украинским телеведущим, продюсером и шоуменом на сайте Президента Украины была размещена петиция №22/123500-еп о полном запрете концертной деятельности артистов из России до момента возвращения Крыма в состав страны и установления контроля Украины на её восточных границах.

Мотивация петиции – отсутствие культурного посыла от артистов страны-агрессора. Кондратюк считает молчание знаком согласия, а потому, согласно его словам, артисты, не выступившие против агрессии России, поддерживают ее и не имеют права выступать на территории Украины.

Исключением могут являться именно те, кто высказал свое мнение против сложившейся ситуации.

«Музыка и другие виды искусства страны-агрессора не могут быть вне политики во время войны», - пишет Игорь Кондратюк в тексте петиции.

Меньше чем за месяц данная петиция набрала достаточное количество голосов и состоянием на 13 октября её подписали 26 170 граждан Украины. Теперь она должна быть рассмотрена Президентом.

Кондратюк на своей странице в Facebook поблагодарил тех, кто подписал инициированную им петицию и обозначил, что ждет ответа Президента:

"Посмотрим – что легче: критиковать за "бизнес на крови" предшественника, или запрещать этот и другие преступные бизнесы с агрессором тем, кого ты привел во власть", – написал Кондратюк.

Ранее Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову за поддержку аннексии Крыма.