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13.10.2021  13:30   Виталий Хиневич

Когда в домах харьковчан будет тепло: названы сроки подключения квартир к теплоснабжению

Подключать жилые дома к центральному отоплению начнут с 14 октября.

В Харькове стартует отопительный сезон
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что накануне руководитель города Игорь Терехов дал поручение начать отопительный сезон в Харькове.
 
С 6 октября началась подача тепла в объекты социально-культурной сферы. 
 
 
Старт отопительного сезона будет проходить поэтапно. Сначала подключат дома малой этажности, затем 5-9 этажей и в конце 12-16 этажные дома. 
 
«С 6 октября мы начали подключать объекты социально-культурной сферы. С завтрашнего дня начинаем пуск тепла в жилые дома. Процесс подключения разбит на пять этапов. Сначала тепло пойдет в дома малой этажности - 2-3 этажа, потом - 5-9 этажей и в конце -  12- и 16-этажки. На сегодня в городе - около 8 тысяч домов разной формы собственности, их все надо пройти и развоздушить. Для этого у нас сформированы бригады, и нам в этой работе помогает КП «Харьковводоканал». Рассчитываем, что весь процесс займет около двух недель.  Думаю, мы плавно войдем в отопительный сезон, когда на улице станет реально холодно», - отметил технический директор КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Кауркин.
 
Напомним, в Харькове продолжают реализовывать мероприятия, направленные на энергосбережение.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, отопление
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