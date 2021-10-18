18.10.2021 19:45 Дмитрий Колоней

Харьковские студенты-программисты завоевали "бронзу" престижного турнира

Студенты Харьковского университета радиоэлектроники - Матвей Асландуков, Олег Валлас, Андрей Шанин и их тренер, доцент кафедры Александр Вечур впервые завоевали призовое место в одном из престижнейших чемпионатов по программированию среди студентов.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , бронзовая медаль турнира – ценный трофей! В этом году в первом туре участвовали 6 000 студентов-программистов из более чем 3 000 университетов 115 стран мира. Чтобы войти в медальный зачет надо быть самым лучшим в мире!

«В этом году всего было 15 задач. В каждой задаче сначала надо придумать идейное решение, потом подумать, как его эффективно можно реализовать, и уже потом написать код этой системы. Все команды находятся в одном зале. На огромном экране высвечивается ход чемпионата, рейтинг команд. Всё прозрачно», - Олег Валлас

Победили ребята благодаря упорному труду и длительной подготовке.

«Лично я, например, с 8-го класса программированием занимаюсь. За это время очень много тренеров было на пути – всем им хочется сказать спасибо. Конечно, учителя большую роль играют в этом деле. Также есть очень много школ по программированию, сборов, там, где собираются все команды. И украинские и международные такие сборы! Поэтому, наша «бронза» – это упорство и труд», - Матвей Асландуков.

Ребята говорят, им уже поступило очень много предложений от иностранных компаний.

« После такого достижения нам поступило много разных предложений в разных сферах от разных компаний – из Европы, Азии, Америки. И, когда есть большой выбор – хочется выбрать самое лучшее. Лично я, и ребята, думаю, согласятся, хотел бы работать в компаниях, которые создают что-то своё. Интересуют разработки в новых сферах таких, как машинное обучение, нейронные сети, обработка естественного языка, или какие-то более технологические сферы – 5 Джи, например, автомобили на автопилотах», - Олег Валлас.

Исполняющий обязанности мэра, Игорь Терехов, вручая призёрам «Благодарности» Харьковского городского головы, отметил, что город гордится такими харьковчанами.

« И очень хочется, чтобы эти ребята, молодые ребята, которые очень умные, очень толковые, жили в городе Харькове. Что надо делать? – это, конечно же, Ай-Ти компании, которые должны обеспечить таких ребят заказами, обеспечить достойной работой. А задача городской власти – создать все комфортные условия, для того, чтобы им не хотелось уезжать из города», - Игорь Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове пройдет тренинг для начинающих блогеров из круга студентов и активной молодёжи. Участники будут тренироваться писать тексты, интерактивно усваивать знания. тому, как использовать соц сети с максимальной эффективностью, продуцировать диалог.