18.10.2021 19:20

Казино Покерматч: игровые автоматы, бонусные предложения и особенности регистрации

Parimatch — это качественное онлайн-казино, где каждый любитель азартного досуга сможет весело провести время и заработать реальные деньги.

Площадка работает по официальной лицензии и ведет деятельность прозрачно. Официальный сайт Покерматч казино отличается интуитивным и простым интерфейсом, а также выгодными условиями для гэмблинга.

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Среди положительных моментов игроки выделяют:

отличный каталог азартных развлечений;

нулевой отыгрыш приветственного бонуса;

турниры и акции с внушительными призовыми фондами;

выплаты без задержек и поддержку безопасных платежных инструментов;

удобную мобильную версию портала.

Игорное заведение Париматч относится к числу самых честных площадок на современном рынке интернет-гемблинга. Оно характеризуется прозрачными условиями сотрудничества без "подводных камней". Если пользователь

получил выигрыш благодаря честной игре и оформил заявку на вывод средств в соответствии с правилами, он гарантированно получит выигрыш.

Регистрация и верификация

Создание аккаунта в украинском казино Parimatch занимает не более 1 минуты. Все начинается с заполнения анкеты, в которую вводятся следующие данные:

номер телефона;

пароль (не менее 8 символов).

Перед отправкой заполненной формы понадобится подтвердить достижение совершеннолетнего возраста, а также согласиться на обработку персональных данных и принять условия договора оферты. Остаётся нажать кнопку «Зарегистрироваться» и ввести код, отправляемый на указанный номер телефон.

Для получения доступа к игре на деньги требуется пройти верификацию. Игроку потребуется открыть раздел «Персональные данные» и выбрать вкладку «Подтверждение аккаунта», где будет предложено выбрать один из

вариантов.

Наиболее быстрый – загрузка документов, подтверждающих личность. Нужно приложить цветные фото паспорта, ID карты или водительского удостоверения. Информация на фотографиях должна быть читабельной. Проверка в среднем занимает около 30 минут.

Виды бонусов в Париматч казино

Бонусные поощрения доступны только зарегистрированным игрокам, прошедшим процедуру верификации. Всем новичкам выдается щедрый бездепозитный бонус в виде 77 фриспинов Париматч, использовать которые можно в игровом автомате Book of Ra. Слот может меняться по усмотрению администрации. Какие условия предоставления бесплатных вращений? Какой вейджер? Ответы здесь

Приветственный бонус предлагается клиентам, которые раньше не пополняли счет в казино. Для получения вознаграждения необходимо активировать бонусное предложение в личном кабинете и внести на счет не менее 150 UAH. Сумма пополнения будет увеличена на 150%, но не более 40 000 UAH.

При указании специального промокода геймер получит 99 фриспинов от Pokermatch. Правилами казино запрещается создавать второй и последующие аккаунты для получения бездепозитного подарка. Администрация при

выявлении нарушений заблокирует все учетные записи геймера.

Ассортимент и выбор игровых автоматов

Каталог игровых автоматов Pokermatch casino впечатлит даже игрока с большим опытом. В игротеке представлено более лицензированных 2 000 тайтлов с высоким коэффициентом денежного возврата. Представлены следующие виды азартных развлечений:

классические “однорукие бандиты” с тремя или пятью

барабанами;

эмуляторы с 3D-графикой и широким функционалом

аппараты с прогрессивными джекпотами;

эксклюзивные слот-машины, созданные специально для Parimatch Casino;

игры с живыми дилерами.

Более 30 производителей игрового программного обеспечения, включая EGT, Pragmatic Play и Netent сотрудничают с казино Париматч. Ассортимент регулярно увеличивается за счет поступления новых эмуляторов. Игры из раздела «Слоты» доступны для запуска в демо-режиме. Бесплатная игра позволяет познакомиться с функциями автомата, изучить управление и правила бонусных раундов, а также создать собственную стратегию. Для игры в демонстрационном режиме не нужно регистрироваться и проходить верификацию.

Служба поддержки клиентов

Сотрудники саппорта клуба в круглосуточном режиме помогают посетителям в решении административных, технических и финансовых вопросов. Для связи со службой поддержки доступны следующие способы:

онлайн-чат на сайте;

электронная почта [email protected];

звонок на номер горячей линии;

Telegram-бот.

Операторы оперативно отвечают на поступающие вопросы и без промедлений решают даже самые сложные проблемы игроков.