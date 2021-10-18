18.10.2021 19:20
Казино Покерматч: игровые автоматы, бонусные предложения и особенности регистрации
Parimatch — это качественное онлайн-казино, где каждый любитель азартного досуга сможет весело провести время и заработать реальные деньги.
Площадка работает по официальной лицензии и ведет деятельность прозрачно. Официальный сайт Покерматч казино отличается интуитивным и простым интерфейсом, а также выгодными условиями для гэмблинга.
Среди положительных моментов игроки выделяют:
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отличный каталог азартных развлечений;
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нулевой отыгрыш приветственного бонуса;
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турниры и акции с внушительными призовыми фондами;
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выплаты без задержек и поддержку безопасных платежных инструментов;
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удобную мобильную версию портала.
Игорное заведение Париматч относится к числу самых честных площадок на современном рынке интернет-гемблинга. Оно характеризуется прозрачными условиями сотрудничества без "подводных камней". Если пользователь
получил выигрыш благодаря честной игре и оформил заявку на вывод средств в соответствии с правилами, он гарантированно получит выигрыш.
Регистрация и верификация
Создание аккаунта в украинском казино Parimatch занимает не более 1 минуты. Все начинается с заполнения анкеты, в которую вводятся следующие данные:
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номер телефона;
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пароль (не менее 8 символов).
Перед отправкой заполненной формы понадобится подтвердить достижение совершеннолетнего возраста, а также согласиться на обработку персональных данных и принять условия договора оферты. Остаётся нажать кнопку «Зарегистрироваться» и ввести код, отправляемый на указанный номер телефон.
Для получения доступа к игре на деньги требуется пройти верификацию. Игроку потребуется открыть раздел «Персональные данные» и выбрать вкладку «Подтверждение аккаунта», где будет предложено выбрать один из
вариантов.
Наиболее быстрый – загрузка документов, подтверждающих личность. Нужно приложить цветные фото паспорта, ID карты или водительского удостоверения. Информация на фотографиях должна быть читабельной. Проверка в среднем занимает около 30 минут.
Виды бонусов в Париматч казино
Бонусные поощрения доступны только зарегистрированным игрокам, прошедшим процедуру верификации. Всем новичкам выдается щедрый бездепозитный бонус в виде 77 фриспинов Париматч, использовать которые можно в игровом автомате Book of Ra. Слот может меняться по усмотрению администрации. Какие условия предоставления бесплатных вращений? Какой вейджер? Ответы здесь
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Приветственный бонус предлагается клиентам, которые раньше не пополняли счет в казино. Для получения вознаграждения необходимо активировать бонусное предложение в личном кабинете и внести на счет не менее 150 UAH. Сумма пополнения будет увеличена на 150%, но не более 40 000 UAH.
При указании специального промокода геймер получит 99 фриспинов от Pokermatch. Правилами казино запрещается создавать второй и последующие аккаунты для получения бездепозитного подарка. Администрация при
выявлении нарушений заблокирует все учетные записи геймера.
Ассортимент и выбор игровых автоматов
Каталог игровых автоматов Pokermatch casino впечатлит даже игрока с большим опытом. В игротеке представлено более лицензированных 2 000 тайтлов с высоким коэффициентом денежного возврата. Представлены следующие виды азартных развлечений:
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классические “однорукие бандиты” с тремя или пятью
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барабанами;
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эмуляторы с 3D-графикой и широким функционалом
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аппараты с прогрессивными джекпотами;
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эксклюзивные слот-машины, созданные специально для Parimatch Casino;
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игры с живыми дилерами.
Более 30 производителей игрового программного обеспечения, включая EGT, Pragmatic Play и Netent сотрудничают с казино Париматч. Ассортимент регулярно увеличивается за счет поступления новых эмуляторов. Игры из раздела «Слоты» доступны для запуска в демо-режиме. Бесплатная игра позволяет познакомиться с функциями автомата, изучить управление и правила бонусных раундов, а также создать собственную стратегию. Для игры в демонстрационном режиме не нужно регистрироваться и проходить верификацию.
Служба поддержки клиентов
Сотрудники саппорта клуба в круглосуточном режиме помогают посетителям в решении административных, технических и финансовых вопросов. Для связи со службой поддержки доступны следующие способы:
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онлайн-чат на сайте;
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электронная почта [email protected];
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звонок на номер горячей линии;
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Telegram-бот.
Операторы оперативно отвечают на поступающие вопросы и без промедлений решают даже самые сложные проблемы игроков.
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