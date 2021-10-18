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18.10.2021  19:15   Евгений Клочко

В Харькове прошел турнир по теннису среди любителей (видео)

Теннисный командный турнир среди любителей «Central Park Cup 2021» прошел 17 октября в клубе «Central Park» в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

В Харькове прошел турнир по теннису среди любителей
 
Как сообщает РЕДПОСТ, в соревнованиях, посвященных открытию зимнего сезона, приняли участие 48 спортсменов (шесть команд по восемь человек). 
 
Участников и гостей турнира приветствовал  руководитель города Игорь Терехов. 
 
"В Харькове, действительно, очень сильные традиции тенниса. И Элина Свитолина - это наша звездочка, которой мы все гордимся. И то, что сегодня тут проводится такой турнир - это очень знаково, потому что здесь исповедуется здоровый образ жизни, и спорт помогает людям гармонично развиваться. 
 
 
Здесь собрались молодые ребята, которые небезразличны к городу Харькову, небезразличны к развитию спорта в городе Харькове и своим примером показывают гармонию и то, что город Харьков - спортивный город", - обратился к участникам Игорь Терехов. 
 

Тэги:  теннис, харьков, турнир
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