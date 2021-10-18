18.10.2021 21:41 Дмитрий Колоней

Что делать, если не получается создать электронный сертификат о вакцинации

Причин затруднений во время получения электронного сертификата может быть несколько.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , решение каждой из них включает в себя несколько простых шагов. На данный момент почти два миллиона украинцев успешно пользуются сертификатом, что дает им ряд преимуществ или, как минимум, делает их жизнь немного комфортнее в плане передвижения в стране и за ее границей.

И несмотря на успешный опыт такого большого количества граждан Украины, все еще фиксируются случаи неудач по получению документа. Именно поэтому на каждую проблему был расписан алгоритм действий ее решения.

Вариант №1. Статус «Нет данных о вас», «Ошибка при генерации сертификата»

В случае работы с мобильным приложением, повторите все напрямую на сайте diia.gov.ua , а если и это не помогло и статус не изменился, стоит связаться с врачом (это может быть как семейный врач, так и банально тот, кто проводил вакцинацию). Попросите его проверить все ваши данные.

Если вы проверяете статус документа вашего ребенка, однако он или она уже достигли совершеннолетия, убедитесь, что все данные, в том числе код налогоплательщика, внесенные в систему, принадлежат ребенку, а не вам.

Также стоит попросить проверить ошибку в виде дублирования вашего профиля или простого совпадения с другим человеком.

Вариант №2. «К сожалению, заявление не подписано»

Используя сайт или приложение Дія. Підпис восстановите вашу эл. подпись.

Вариант №3. «Сертификат о вакцинации недоступен»

Если этот статус сопровождается текстом о том, что активным документ станет после второй прививки, а в случае, если вы ее уже получили, стоит обратиться в пункт для внесения ваших данных. В таком случае может помочь обновление приложения и повторный запрос на генерацию сертификата.

А вот если этот статус сопровождается текстом «Вы прививались не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку», то алгоритм действий еще разрабатывается, ведь возможность учесть сертификаты о вакцинации вне страны пока лишь разрабатывается.

Вариант №4. «Номер партии вакцины ошибочный»

Обратитесь к врачу, чтобы он пометил зафиксированные данные как ошибочные и внес новые.

Вариант №5. «К сожалению, произошла ошибка»

Просто обратитесь в техподдержку.

В случае, если ваш случай не подходит ни под один из описанных выше, обращайтесь в контакт-центр МОЗ по номеру 0800 60 2019 или по форме issue.covid19.gov.ua

Также есть возможность обратиться с вопросом в чат-бот приложения "Дія".

Напомним, ранее мы писали о том, какими вакцинами чаще прививаются украинцы