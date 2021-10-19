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19.10.2021  17:50   Евгений Клочко

Набирайте баклажки: В Харькове 20 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Героев Труда, 25/71 (подъезд №1-б, стояк) до 17:00 20 октября
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 до 17:00 21 октября.

Шевченковский район:

  • ул. Новгородская, 4 (подъезд №4, спаренный стояк),
  • пр. Людвига Свободы, 46-б (подъезд №2, стояк),
  • пр. Победы, 74-б (подъезд №1, стояк),
  • пр. Людвига Свободы, 39 (подъезд №6, стояк) до 20:00 20 октября.

Индустриальный район

  • пр. Александровский, 128 (подъезд №4) до 17:00 20 октября.

Немышлянский район

  • ул. Ощепкова, 16 до 20:00 20 октября.

Холодногорский район

  • ул. Старопрудная, 8 (подъезд №1, стояк),
  • ул. Золочевская, 23 (подъезд №1, стояк) до 20:00 20 октября.
Напомним, 19 октября в части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали электричество.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  холодная вода, отключение воды, харьков
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