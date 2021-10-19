Набирайте баклажки: В Харькове 20 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Комментариев: 0
Старайтесь сдерживать в себе чувство ревности – и успех в делах любовных вам сегодня обеспечен.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без осадков.
Ежегодно в один из дней октября отмечают Всемирный день балета. В 2021 году он выпал на 19 октября.
влажность:
давление:
ветер: