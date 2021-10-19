Набирайте баклажки: В Харькове 20 октября отключат холодную воду. Список адресов

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 19 октября Старайтесь сдерживать в себе чувство ревности – и успех в делах любовных вам сегодня обеспечен.

Температура снижается: прогноз погоды в Харькове на среду, 20 октября Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без осадков.