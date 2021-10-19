19.10.2021 17:35 Виталий Хиневич

На Харьковщине поезд сбил девушку

Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного происшествия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 19 октября около 14:04 в отделение полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Люботин-Новая Бавария» в Песочине поезд сообщением «Львов-Бахмут» сбил женщину.

От полученных травм 19-летняя жительница Песочина скончалась на месте.

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Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и обращений.

На месте трагедии продолжаются оперативные мероприятия и выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, пожилая женщина пыталась успеть перейти железнодорожные пути, однако попала под колеса поезда.