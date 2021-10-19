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19.10.2021  17:35   Виталий Хиневич

На Харьковщине поезд сбил девушку

Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного происшествия.

На Харьковщине поезд сбил женщину
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 19 октября около 14:04 в отделение полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Люботин-Новая Бавария» в Песочине поезд сообщением «Львов-Бахмут» сбил женщину.
 
От полученных травм 19-летняя жительница Песочина скончалась на месте. 
 
 
Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и обращений. 
 
На месте трагедии продолжаются оперативные мероприятия и выясняются обстоятельства случившегося.
 
Напомним, пожилая женщина пыталась успеть перейти железнодорожные пути, однако попала под колеса поезда.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  поезд, сбили девушку, харьков
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