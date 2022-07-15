15.07.2022 10:31

Определяем размеры покрышек через шинный калькулятор

Правильно выбрать размеры покрышек, шин не так просто. Поэтому, если решили заменять колеса с дисками на своем авто, обязательно для начала определитесь с размерным рядом.

Шинный калькулятор онлайн позволит вам быстро выполнить необходимые расчеты и остановиться на правильном варианте. Он доступен совершенно бесплатно и простой в применении. Представленная по ссылке программа имеет широкий ряд преимуществ. Но главное – она позволяет водителю правильно рассчитать шинные автомобильные типоразмеры, сделать безошибочный заказ.

Оперативный подбор размеров

Благодаря калькулятору за пару кликов вы сможете подобрать колеса по размерам под любую модель легкого авто. Также программа рассчитывает типоразмеры тюнинговых дисков под нестандартные размеры. Вы оцените:

Оптимальный и максимальный радиус.

Вынос.

Высоту и ширину покрышки.

Визуальный калькулятор предлагает для ознакомления схематичные изображения колеса для авто. Выводятся введенные ранее параметры – это позволит мониторить любые изменения в колесных габаритах в результате корректировки рабочих параметров.

Любые автомобили

Программа https://ascania-shina.com/calculator позволяет осуществлять подбор дисков с шинами на легковые автомобили всех моделей, марок. Онлайн-программа по подбору автомобильных шин и дисков – самый простой, быстрый способ определить оптимально подходящие размеры резины.

Удобство в применении

Совершенно не обязательно закачивать и инсталлировать программу – сервис расчетов доступен в формате онлайн в браузерной версии. Преимущества сервиса:

Дает возможность рассчитывать типоразмеры для разных типов машин. Доступен в реальном времени. Работает без регистрации. Совершенно бесплатный. Производит точные корректные расчеты.

Для доступа к расчетам достаточно иметь подключение к сети.

Особенности применения

Визуальный софт предлагает проводить сравнение покрышек разных размеров. Применять программу предельно легко. Калькулятор в браузерной версии поделен на два сегмента:

Верхний уровень включает в себя поля по выбору шинных и дисковых характеристик. Изменения отражаются моментально – сразу после определения размеров.

включает в себя поля по выбору шинных и дисковых характеристик. Изменения отражаются моментально – сразу после определения размеров. Нижний сегмент, предлагающий полную размерную таблицу, презентует информацию детально, подробно и точно.

Калькулятор, в том числе подбирает «дешевые» размеры шин.

Для справки: в продаже есть дешевые и премиальные варианты. Бюджетники имеют высокое качество, а низкая цена обуславливается средней востребованностью размеров (хотя корректировки в сравнении со стандартом незначительные). Причем в случае с летней резиной недорогие модели попадаются в любых размерах, но с зимними шинами все не так очевидно. Формула расчетов простая – добавить до 5% от заданной высоты профиля и сравнить цены. Разница может достигать 30%.