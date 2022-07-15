Определяем размеры покрышек через шинный калькулятор

Правильно выбрать размеры покрышек, шин не так просто. Поэтому, если решили заменять колеса с дисками на своем авто, обязательно для начала определитесь с размерным рядом.
Шинный калькулятор онлайн позволит вам быстро выполнить необходимые расчеты и остановиться на правильном варианте. Он доступен совершенно бесплатно и простой в применении. Представленная по ссылке программа имеет широкий ряд преимуществ. Но главное – она позволяет водителю правильно рассчитать шинные автомобильные типоразмеры, сделать безошибочный заказ.
Благодаря калькулятору за пару кликов вы сможете подобрать колеса по размерам под любую модель легкого авто. Также программа рассчитывает типоразмеры тюнинговых дисков под нестандартные размеры. Вы оцените:
Визуальный калькулятор предлагает для ознакомления схематичные изображения колеса для авто. Выводятся введенные ранее параметры – это позволит мониторить любые изменения в колесных габаритах в результате корректировки рабочих параметров.
Программа https://ascania-shina.com/calculator позволяет осуществлять подбор дисков с шинами на легковые автомобили всех моделей, марок. Онлайн-программа по подбору автомобильных шин и дисков – самый простой, быстрый способ определить оптимально подходящие размеры резины.
Совершенно не обязательно закачивать и инсталлировать программу – сервис расчетов доступен в формате онлайн в браузерной версии. Преимущества сервиса:
Для доступа к расчетам достаточно иметь подключение к сети.
Визуальный софт предлагает проводить сравнение покрышек разных размеров. Применять программу предельно легко. Калькулятор в браузерной версии поделен на два сегмента:
Калькулятор, в том числе подбирает «дешевые» размеры шин.
Для справки: в продаже есть дешевые и премиальные варианты. Бюджетники имеют высокое качество, а низкая цена обуславливается средней востребованностью размеров (хотя корректировки в сравнении со стандартом незначительные). Причем в случае с летней резиной недорогие модели попадаются в любых размерах, но с зимними шинами все не так очевидно. Формула расчетов простая – добавить до 5% от заданной высоты профиля и сравнить цены. Разница может достигать 30%.
Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
День украинских миротворцев Верховная рада Украины учредила в 2013 году, он отмечается ежегодно 15 июля.
влажность:
давление:
ветер: