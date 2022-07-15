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15.07.2022  10:31   

Определяем размеры покрышек через шинный калькулятор

Правильно выбрать размеры покрышек, шин не так просто. Поэтому, если решили заменять колеса с дисками на своем авто, обязательно для начала определитесь с размерным рядом.

Шинный калькулятор онлайн позволит вам быстро выполнить необходимые расчеты и остановиться на правильном варианте. Он доступен совершенно бесплатно и простой в применении. Представленная по ссылке программа имеет широкий ряд преимуществ. Но главное – она позволяет водителю правильно рассчитать шинные автомобильные типоразмеры, сделать безошибочный заказ.

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Оперативный подбор размеров

Благодаря калькулятору за пару кликов вы сможете подобрать колеса по размерам под любую модель легкого авто. Также программа рассчитывает типоразмеры тюнинговых дисков под нестандартные размеры. Вы оцените:

  • Оптимальный и максимальный радиус.
  • Вынос.
  • Высоту и ширину покрышки.

Визуальный калькулятор предлагает для ознакомления схематичные изображения колеса для авто. Выводятся введенные ранее параметры – это позволит мониторить любые изменения в колесных габаритах в результате корректировки рабочих параметров.

Любые автомобили

Программа https://ascania-shina.com/calculator позволяет осуществлять подбор дисков с шинами на легковые автомобили всех моделей, марок. Онлайн-программа по подбору автомобильных шин и дисков – самый простой, быстрый способ определить оптимально подходящие размеры резины.

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Удобство в применении

Совершенно не обязательно закачивать и инсталлировать программу – сервис расчетов доступен в формате онлайн в браузерной версии. Преимущества сервиса:

  1. Дает возможность рассчитывать типоразмеры для разных типов машин.
  2. Доступен в реальном времени.
  3. Работает без регистрации.
  4. Совершенно бесплатный.
  5. Производит точные корректные расчеты.

Для доступа к расчетам достаточно иметь подключение к сети.

Особенности применения

Визуальный софт предлагает проводить сравнение покрышек разных размеров. Применять программу предельно легко. Калькулятор в браузерной версии поделен на два сегмента:

  • Верхний уровень включает в себя поля по выбору шинных и дисковых характеристик. Изменения отражаются моментально – сразу после определения размеров.
  • Нижний сегмент, предлагающий полную размерную таблицу, презентует информацию детально, подробно и точно.

Калькулятор, в том числе подбирает «дешевые» размеры шин.

Для справки: в продаже есть дешевые и премиальные варианты. Бюджетники имеют высокое качество, а низкая цена обуславливается средней востребованностью размеров (хотя корректировки в сравнении со стандартом незначительные). Причем в случае с летней резиной недорогие модели попадаются в любых размерах, но с зимними шинами все не так очевидно. Формула расчетов простая – добавить до 5% от заданной высоты профиля и сравнить цены. Разница может достигать 30%.

 

Тэги:  авто, шины
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