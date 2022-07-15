15.07.2022 10:49 Рита Парфенова

Последствия ракетных обстрелов учебных заведений Харькова (фото)

Ночью оккупанты обстреляли два района Харькова, в результате чего повреждены учебные заведения

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

15 июля около трех часов ночи оккупанты обстреляли школу в Индустриальном районе г. Харькова, здание повреждено.





Кроме того, российские военные нанесли удар по Холодногорскому району, в результате чего повреждено учебное заведение и трамвайные пути.





При процессуальном руководстве Немышлянской и Новобаварской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, в ночь на 15 июля ракетными ударами с территории россии разрушены ученые заведения в Холодногорском и Индустриальном районе Харькова.