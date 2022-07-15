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15.07.2022  10:49   Рита Парфенова

Последствия ракетных обстрелов учебных заведений Харькова (фото)

Ночью оккупанты обстреляли два района Харькова, в результате чего повреждены учебные заведения

Новости Харькова: Последствия ракетных обстрелов учебных заведений
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

15 июля около трех часов ночи оккупанты обстреляли школу в Индустриальном районе г. Харькова, здание повреждено.

Новости Харькова: Последствия ракетных обстрелов учебных заведений

Кроме того, российские военные нанесли удар по Холодногорскому району, в результате чего повреждено учебное заведение и трамвайные пути.



При процессуальном руководстве Немышлянской и Новобаварской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Новости Харькова: Последствия ракетных обстрелов учебных заведений

Напомним, в ночь на 15 июля ракетными ударами с территории россии разрушены ученые заведения в Холодногорском и Индустриальном районе Харькова.

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, прокуратура
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