Последствия ракетных обстрелов учебных заведений Харькова (фото)

Ночью оккупанты обстреляли два района Харькова, в результате чего повреждены учебные заведения
15 июля около трех часов ночи оккупанты обстреляли школу в Индустриальном районе г. Харькова, здание повреждено.
Кроме того, российские военные нанесли удар по Холодногорскому району, в результате чего повреждено учебное заведение и трамвайные пути.
При процессуальном руководстве Немышлянской и Новобаварской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
Напомним, в ночь на 15 июля ракетными ударами с территории россии разрушены ученые заведения в Холодногорском и Индустриальном районе Харькова.
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