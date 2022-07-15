О ночных ракетных ударах по Харькову рассказали в ХОВА

В ночь на 15 июля враг снова нанес ракетные удары по Харькову. И снова исключительно по гражданской инфраструктуре.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 15 июля, передает РЕДПОСТ.
Около 3:00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.
Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно – жертв и пострадавших нет.
В течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области. Поврежденные частные домовладения, хозяйственные постройки, спасатели ликвидировали пожары.
В Чугуевском районе в результате обстрелов осколочное ранение получила женщина 69 лет.
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Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
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