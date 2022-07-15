15.07.2022 09:20 Рита Парфенова

О ночных ракетных ударах по Харькову рассказали в ХОВА

В ночь на 15 июля враг снова нанес ракетные удары по Харькову. И снова исключительно по гражданской инфраструктуре.



Фото из открытых источников

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 15 июля, передает РЕДПОСТ.

Около 3:00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.



Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно – жертв и пострадавших нет.



В течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области. Поврежденные частные домовладения, хозяйственные постройки, спасатели ликвидировали пожары.



В Чугуевском районе в результате обстрелов осколочное ранение получила женщина 69 лет.