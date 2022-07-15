Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 15 июля

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на выдачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
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Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
День украинских миротворцев Верховная рада Украины учредила в 2013 году, он отмечается ежегодно 15 июля.
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