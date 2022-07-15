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15.07.2022  08:34   Рита Парфенова

В Харьковской области оккупанты проводят разведку беспилотником

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы», - говорится в сообщении.

В течение суток российский арессор обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Провел воздушную разведку оперативно-тактическим БПлА "Орлан-10" неподалеку от Приморского.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.

Напомним, силы обороны отбили попытки штурма россиян в направлении Курульки.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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