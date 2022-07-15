В Харьковской области оккупанты проводят разведку беспилотником

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы», - говорится в сообщении.
В течение суток российский арессор обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Провел воздушную разведку оперативно-тактическим БПлА "Орлан-10" неподалеку от Приморского.
На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.
Напомним, силы обороны отбили попытки штурма россиян в направлении Курульки.
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Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
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