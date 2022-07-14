Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковской области

Силы обороны отбили попытки штурма россиян в направлении Курульки.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Дергачи, Черкасская Лозовая, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Слатино.
На Славянском направлении враг производит огненное поражение вблизи Барвенкового, Дубровного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного.
Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
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