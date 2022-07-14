14.07.2022 08:15 Рита Парфенова

Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковской области

Силы обороны отбили попытки штурма россиян в направлении Курульки.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Дергачи, Черкасская Лозовая, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Слатино.

На Славянском направлении враг производит огненное поражение вблизи Барвенкового, Дубровного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного.

Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.