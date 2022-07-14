В Харькове после ракетного удара возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры

Вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 14 июля.
Около 17:00 в Богодуховском районе произошло 2 пожара в результате вражеских обстрелов на территории 2 частных домовладений. Там горел автомобиль, хозяйственная постройка и частично крыша дома. Общая площадь горения составила около 120 кв. Последняя ячейка пожара ликвидирована подразделениями ГСЧС в 18:10.
В Изюмском районе зафиксировано возгорание на объекте критической инфраструктуры, также возникшее в результате попадания боеприпаса. Там горела крыша распределительного пункта электросетей на площади 20 кв.
Последний подобный пожар площадью 10 кв. метров произошел в Салтовском районе Харькова на одном из объектов транспортной инфраструктуры.
Всего за сутки с 13 по 14 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 27 оперативных выездов, из которых:
15 - на ликвидацию пожаров, в т.ч. 4 вызванных обстрелами,
3 - для помощи работникам ЖКХ,
1 - для ликвидации последствий ДТП,
8 - другие выезды.
Пиротехники ГСЧС ликвидировали 15 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
Напомним, ночью 13 июля ПРО сбило вражескую ракету ЗРК «С300» над Харьковской областью.
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