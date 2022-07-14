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14.07.2022  08:30   Рита Парфенова

В Харькове после ракетного удара возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры

Вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 14 июля.

Около 17:00 в Богодуховском районе произошло 2 пожара в результате вражеских обстрелов на территории 2 частных домовладений. Там горел автомобиль, хозяйственная постройка и частично крыша дома. Общая площадь горения составила около 120 кв. Последняя ячейка пожара ликвидирована подразделениями ГСЧС в 18:10.

В Изюмском районе зафиксировано возгорание на объекте критической инфраструктуры, также возникшее в результате попадания боеприпаса. Там горела крыша распределительного пункта электросетей на площади 20 кв.

Последний подобный пожар площадью 10 кв. метров произошел в Салтовском районе Харькова на одном из объектов транспортной инфраструктуры.

Всего за сутки с 13 по 14 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 27 оперативных выездов, из которых:
15 - на ликвидацию пожаров, в т.ч. 4 вызванных обстрелами,
3 - для помощи работникам ЖКХ,
1 - для ликвидации последствий ДТП,
8 - другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 15 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, ночью 13 июля ПРО сбило вражескую ракету ЗРК «С300» над Харьковской областью.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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