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14.07.2022  08:36   Рита Парфенова

Спасатели с ночи тушат крупный пожар на предприятии Харкова

Возгорание в одной из промзон города не связано с обстрелами россиян.

Новости Харькова: спасатели тушат крупный пожар на предприятии

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, пожар возник около час ночи в административно-производственном здании по ул. Грековской в ​​Основянском районе Харькова.

К моменту прибытия спасателей площадь горения составляла 250 кв.м. В 2:18 ГСЧСникам  удалось локализовать распространение огня.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара. На месте происшествия работают 5 оперативных подразделений ГСЧС.

Причины возникновения пожара пока неизвестны.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков
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