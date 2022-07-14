Спасатели с ночи тушат крупный пожар на предприятии Харкова

Возгорание в одной из промзон города не связано с обстрелами россиян.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, пожар возник около час ночи в административно-производственном здании по ул. Грековской в Основянском районе Харькова.
К моменту прибытия спасателей площадь горения составляла 250 кв.м. В 2:18 ГСЧСникам удалось локализовать распространение огня.
В настоящее время продолжается ликвидация пожара. На месте происшествия работают 5 оперативных подразделений ГСЧС.
Причины возникновения пожара пока неизвестны.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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