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14.07.2022  08:46   Рита Парфенова

Российская ракета ударила по депо харьковского метрополитена

Полицейские Харькова фиксируют преступления рф на территории города и области.

Новости Харькова: Российская ракета ударила по депо метрополитена

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

«13 июля Харьков подвергся ракетной атаке, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия», – сообщили в пресс-службе полиции.

Также под вражеские удары попали поселки Циркуны, Русские Тишки и пгт Золочев. В результате повреждений получили жилые дома мирных граждан, газораспределительная подстанция, горели поля.

За прошедшие сутки работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 60 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Напомним, о информации ГСЧС пожар площадью 10 кв. метров произошел в Салтовском районе Харькова на одном из объектов транспортной инфраструктуры.

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, полиция
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