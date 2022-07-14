14.07.2022 08:46 Рита Парфенова

Российская ракета ударила по депо харьковского метрополитена

Полицейские Харькова фиксируют преступления рф на территории города и области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

«13 июля Харьков подвергся ракетной атаке, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия», – сообщили в пресс-службе полиции.

Также под вражеские удары попали поселки Циркуны, Русские Тишки и пгт Золочев. В результате повреждений получили жилые дома мирных граждан, газораспределительная подстанция, горели поля.

За прошедшие сутки работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 60 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Напомним, о информации ГСЧС пожар площадью 10 кв. метров произошел в Салтовском районе Харькова на одном из объектов транспортной инфраструктуры.