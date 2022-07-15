Две школы и остановка пострадали в результате ночного ракетного обстрела Харькова

Около половины третьего ночи 15 июля Харьков снова обстреляли ракетами с территории рф.
Как сообщаетРЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, две ракеты попали у здания учебного заведения в Холодногорском районе города Харькова. В результате взрыва поврежден фасад здания, выбиты окна и разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса. В отделе коммуникации полиции Харьковской области уточнили, что повреждения получила и остановка общественного транспорта.
Еще одна ракета попала во дворе недалеко от школы в Индустриальном районе, в результате чего частично пострадало здание учебного заведения.
Пожара в обоих случаях не было. Подразделения ГСЧС привлекались для проверки. Жертв и пострадавших нет.
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Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
День украинских миротворцев Верховная рада Украины учредила в 2013 году, он отмечается ежегодно 15 июля.
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