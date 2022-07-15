    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Две школы и остановка пострадали в результате ночного ракетного обстрела Харькова
15.07.2022  08:14   Рита Парфенова

Две школы и остановка пострадали в результате ночного ракетного обстрела Харькова

Около половины третьего ночи 15 июля Харьков снова обстреляли ракетами с территории рф.


Фото из открытых источников

Как сообщаетРЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, две ракеты попали у здания учебного заведения в Холодногорском районе города Харькова. В результате взрыва поврежден фасад здания, выбиты окна и разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса. В отделе коммуникации полиции Харьковской области уточнили, что повреждения получила и остановка общественного транспорта.

Еще одна ракета попала во дворе недалеко от школы в Индустриальном районе, в результате чего частично пострадало здание учебного заведения.

Пожара в обоих случаях не было. Подразделения ГСЧС привлекались для проверки. Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, гсчс, полиция
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.07 Криминал и происшествия Какими ракетами обстреливали Харьков, рассказали в полиции (фото) 15.07 Криминал и происшествия Последствия ракетных обстрелов учебных заведений Харькова (фото) 15.07 Криминал и происшествия О ночных ракетных ударах по Харькову рассказали в ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 