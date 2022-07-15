15.07.2022 08:14 Рита Парфенова

Две школы и остановка пострадали в результате ночного ракетного обстрела Харькова

Около половины третьего ночи 15 июля Харьков снова обстреляли ракетами с территории рф.



Фото из открытых источников

Как сообщаетРЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, две ракеты попали у здания учебного заведения в Холодногорском районе города Харькова. В результате взрыва поврежден фасад здания, выбиты окна и разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса. В отделе коммуникации полиции Харьковской области уточнили, что повреждения получила и остановка общественного транспорта.

Еще одна ракета попала во дворе недалеко от школы в Индустриальном районе, в результате чего частично пострадало здание учебного заведения.

Пожара в обоих случаях не было. Подразделения ГСЧС привлекались для проверки. Жертв и пострадавших нет.