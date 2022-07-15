Спасатели тушили пожары после обстрелов Харьковской области (фото)

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харьковский области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 15 июля.
Харьковская область: оперативная информация по состоянию на 07:00 15 июля 2022
Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в области, из которых два произошло в Чугуевском и один - в Харьковском районах области. Горели жилые дома, гараж и ферма.
Около трех часов ночи в Чугуевском районе области после обстрела загорелся частный жилой дом на площади 200 кв. Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС в 4:55. Жертв и пострадавших нет.
За сутки с 14 по 15 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов, из которых:
9 - на ликвидацию пожаров, в т.ч. 3 - вызванных обстрелами,
1 - для проведения аварийно-спасательных работ,
1 - для помощи работникам ЖКХ,
2 - для оказания помощи населению,
5 - другие выезды.
Напомним, в ночь на 15 июля ракетными ударами с территории россии разрушены ученые заведения в Холодногорском и Индустриальном районе Харькова.
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