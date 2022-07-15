15.07.2022 10:01 Рита Парфенова

Спасатели тушили пожары после обстрелов Харьковской области (фото)

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харьковский области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 15 июля.

Харьковская область: оперативная информация по состоянию на 07:00 15 июля 2022



Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в области, из которых два произошло в Чугуевском и один - в Харьковском районах области. Горели жилые дома, гараж и ферма.



Около трех часов ночи в Чугуевском районе области после обстрела загорелся частный жилой дом на площади 200 кв. Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС в 4:55. Жертв и пострадавших нет.





За сутки с 14 по 15 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов, из которых:

9 - на ликвидацию пожаров, в т.ч. 3 - вызванных обстрелами,

1 - для проведения аварийно-спасательных работ,

1 - для помощи работникам ЖКХ,

2 - для оказания помощи населению,

5 - другие выезды.

Напомним, в ночь на 15 июля ракетными ударами с территории россии разрушены ученые заведения в Холодногорском и Индустриальном районе Харькова.