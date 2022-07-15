    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Спасатели тушили пожары после обстрелов Харьковской области (фото)
15.07.2022  10:01   Рита Парфенова

Спасатели тушили пожары после обстрелов Харьковской области (фото)

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харьковский области за прошедшие сутки.


facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 15 июля.

Харьковская область: оперативная информация по состоянию на 07:00 15 июля 2022

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в области, из которых два произошло в Чугуевском и один - в Харьковском районах области. Горели жилые дома, гараж и ферма.

Около трех часов ночи в Чугуевском районе области после обстрела загорелся частный жилой дом на площади 200 кв. Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС в 4:55. Жертв и пострадавших нет.

Пожар после обстрела в Чугуевском районе

За сутки с 14 по 15 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов, из которых:
9 - на ликвидацию пожаров, в т.ч. 3 - вызванных обстрелами,
1 - для проведения аварийно-спасательных работ,
1 - для помощи работникам ЖКХ,
2 - для оказания помощи населению,
5 - другие выезды.

Пожар после обстрела в Чугуевском районе

Напомним, в ночь на 15 июля ракетными ударами с территории россии разрушены ученые заведения в Холодногорском и Индустриальном районе Харькова.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.07 Криминал и происшествия Спасатели с ночи тушат крупный пожар на предприятии Харькова 14.07 Криминал и происшествия В Харькове после ракетного удара возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры (видео) 13.07 Криминал и происшествия Харьков на утро 13 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 