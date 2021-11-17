17.11.2021 16:00 Евгений Клочко

Губернатор Харьковщины Александр Скакун встретился с послом республики Узбекистан

Встреча Александра Скакуна с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан Алишером Курмановым состоялась 17 ноября в онлайн-формате.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.

Отмечается, что участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество Харьковской области с Республикой Узбекистан, в частности, по обмену опытом в области инвестиций, торгово-экономического сотрудничества, сферы образования, культурных связей и туризма.

«Нам очень важно развивать наши с вами экономики, находить общие точки соприкосновения, искать добавленную стоимость в наших общих проектах. Мы готовы это делать уверенно, эффективно. Хотелось бы, чтобы мы уже с начала следующего года переходили с вами в конкретные проекты», - сказал в начале встречи Александр Скакун.

Он также отметил, что Харьковская областная государственная администрация готова поддержать в рамках своих полномочий серьезные проекты бизнесменов из Узбекистана, которые будут развиваться на территории нашего региона.

«Предлагаю, если мы будем переходить к конкретным проектам, чтобы мы с вами начинали их курировать согласно действующему законодательству на ранней стадии. Потенциальные коррупционеры будут это видеть, и я вас заверяю, что тогда проект двинется - и будет эффект», - сказал руководитель ХОГА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Алишер Курманов отметил, что Харьковская область – это один из мощнейших индустриальных локомотивов, с которым у его страны есть хороший потенциал для развития сотрудничества.

«У нас есть общие подходы, общее понимание и общие вызовы. Нынешний год у нас характеризуется очень серьезной активизацией украинско-узбекского взаимодействия. Это наблюдается и в динамике рейсов: сегодня у нас 4 рейса в неделю, год назад их было 0, полгода назад их было всего 2», – сказал Алишер Курманов.

Он предложил уже в ближайшее время спланировать визит делегации Харьковской области в Ташкентскую область.

«У нас в свое время было подписано соглашение между Ташкентской и Харьковской областью. Базируясь на уже имеющемся опыте, постараемся идти проторенным путем налаживания межрегионального диалога, - добавил господин посол. - У Харьковской области – огромный потенциал, и каждый потерянный день – это упущенные возможности, чего мы с вами не можем позволить».