Відключення електроенергії у Харкові 17 листопада: подробиці

У четвер, 17 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень, а також додатково застосовані аварійні відключення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
У постачальника енергії зазначили, що через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.
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Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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