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17.11.2022  11:20   Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 17 листопада: подробиці

У четвер, 17 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень, а також додатково застосовані аварійні відключення.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У постачальника енергії зазначили, що через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.

«Енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям», – йдеться у повідомленні.
 
Нагадаємо, вранці 17 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі.
Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, хога, харьков
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