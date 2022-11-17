Під Харковом судитимуть координаторку штабу гуманітарної допомоги при окупантах

Прокуратура передала до суду справу щодо «координаторки» гуманітарного штабу, яка працювала на російську партію
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Під час дізнання встановлено, що мешканка м. Куп’янськ погодилася на співпрацю з окупантами та стала «координаторкою» у центрі видачі гуманітарної допомоги від найбільшої російської політичної партії.
Крім того, колаборантка підшукувала місцевих для роботи у штабі окупантів для роздачі гумдопомоги, щоб люди бачили, як росіяни «турбуються» про Харківщину.
Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річної дівчини за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Нагадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».
Комментариев: 0
Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
влажность:
давление:
ветер: