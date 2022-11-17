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17.11.2022  11:55   Рита Парфенова

Під Харковом судитимуть координаторку штабу гуманітарної допомоги при окупантах

Прокуратура передала до суду справу щодо «координаторки» гуманітарного штабу, яка працювала на російську партію

Під Харковом судитимуть координаторку штабу гуманітарної допомоги при окупантах

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Під час дізнання встановлено, що мешканка м. Куп’янськ погодилася на співпрацю з окупантами та стала «координаторкою» у центрі видачі гуманітарної допомоги від найбільшої російської політичної партії.

Крім того, колаборантка підшукувала місцевих для роботи у штабі окупантів для роздачі гумдопомоги, щоб люди бачили, як росіяни «турбуються» про Харківщину.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річної дівчини за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
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