17.11.2022 11:55 Рита Парфенова

Під Харковом судитимуть координаторку штабу гуманітарної допомоги при окупантах

Прокуратура передала до суду справу щодо «координаторки» гуманітарного штабу, яка працювала на російську партію

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Під час дізнання встановлено, що мешканка м. Куп’янськ погодилася на співпрацю з окупантами та стала «координаторкою» у центрі видачі гуманітарної допомоги від найбільшої російської політичної партії.



Крім того, колаборантка підшукувала місцевих для роботи у штабі окупантів для роздачі гумдопомоги, щоб люди бачили, як росіяни «турбуються» про Харківщину.



Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річної дівчини за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».