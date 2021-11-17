17.11.2021 15:45 Евгений Клочко

В Харькове ввели в эксплуатацию модернизированную котельную в Киевском районе

Реконструкция котельной была проведена в рекордные сроки - всего 4 месяца из проектных 9 месяцев.



ХТС

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети".

Демонтаж старой котельной начался в конце июня, а уже 13 октября начался запуск котлов отопления. 17 октября потребители получили и горячую воду, которая отсутствовала у абонентов 6 месяцев.

Котельная обслуживает 16 жилых домов и 1 детский комбинат в районе улиц Саперной, Шишковской, Шевченко. Учитывая социальную значимость объекта, его неэффективность, было принято решение включить реконструкцию котельной в программу по разработке проекта «Повышение энергоэффективности централизованного теплоснабжения Украины», финансируемого Международным банком реконструкции и развития.

В котельной заменили три морально устаревших котла на немецкие производства фирмы VIESSMANN для отопления и горячего водоснабжения. Они оснащены современной автоматикой и высокоэффективными модуляционными горелками. Заменено на немецкое все насосное оборудование, давно отслужившее свой срок эксплуатации, оно оснащено приборами частотного управления. Вместо старых теплообменников с малым значением коэффициента теплопередачи и внутренним перетеканием теплоносителя установлены новые высококачественные пластинчатые теплообменники.

Чтобы надежно перекрывать поток теплоносителя, горячей и холодной воды вся запорная арматура заменена на польскую и датскую. Вместо громоздкой системы химводоочистки установлена компактная автоматическая система смягчения воды. Вместо демонтированных баков запаса горячей воды, полностью проржавевших за время эксплуатации, установлено 2 новых объемом по 300 м3 каждый. Смонтированы все технологические трубопроводы. Установлено оборудование автоматизации и диспетчеризации котельной, так как предусмотрена ее работа в автоматическом режиме с автоматикой погодного управления. Так же полностью было обновлено здание котельной.

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Всего по городу в рамках программы «Реконструкция котельных с тепловой мощностью более 5 МВт и построение одной новой котельной с демонтажом существующих котельных в городе Харькове» будет построено и переоборудовано 10 котельных, 6 из которых в этом году начали работать в новом отопительном сезоне 2021-2021 г.г.

Использование всего этого новейшего оборудования, современных высокоэффективных технологий, направлено на обеспечение качества услуг, надежности, технологической и экологической безопасности. Это позволяет говорить о новом качественном уровне работы предприятия. И на примере таких объектов утверждать, что в Харькове, впервые в стране, выполняются работы такого уровня. Это укладывается в концепцию модернизации страны и наш город, традиционно, находится в авангарде этих процессов.

Напомним, по улице Славянской, 8 завершилась полная реконструкция "с нуля" котельной, которая обеспечивает отоплением и горячей водой 18 жилых домов, 1 детский сад и 2 ведомства.

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