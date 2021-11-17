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17.11.2021  16:31   Дмитрий Колоней

Кровавое застолье и прыжок в окно: в Харькове мужчина чуть не зарезал знакомого

В Харькове осудили мужчину, исполосовавшего ножом товарища.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт прокуратуры, по информации руководителя Немышлянской окружной прокуратуры Харькова Сергея Сотника, установлено, что в декабре 2020 года 36-летний мужчина пировал с владельцем квартиры в Индустриальном районе, употребляя алкогольные напитки.
 
 
В ходе застолья возникла ссора с хозяином и фигурант семь раз ударил его кухонным ножом в грудь, живот и по  рукам. Затем он скрылся через окно. Во время судебного разбирательства обвиняемый вину в совершенном не признал.
 
Орджоникидзевский райсуд Харькова решил судьбу дебошира, приговорив его 16 ноября 2021 года к 9 годам лишения свободы. Идет срок подачи апелляций.
 
Напомним, ранее мы писали о приговоре мужчине, который ударил полицейского ножом в метро.

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  покушение, убийство, харьков, ударил ножом, нападение
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