17.11.2021 16:31 Дмитрий Колоней

Кровавое застолье и прыжок в окно: в Харькове мужчина чуть не зарезал знакомого

В Харькове осудили мужчину, исполосовавшего ножом товарища.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт прокуратуры, по информации руководителя Немышлянской окружной прокуратуры Харькова Сергея Сотника, установлено, что в декабре 2020 года 36-летний мужчина пировал с владельцем квартиры в Индустриальном районе, употребляя алкогольные напитки.

В ходе застолья возникла ссора с хозяином и фигурант семь раз ударил его кухонным ножом в грудь, живот и по рукам. Затем он скрылся через окно. Во время судебного разбирательства обвиняемый вину в совершенном не признал.

Орджоникидзевский райсуд Харькова решил судьбу дебошира, приговорив его 16 ноября 2021 года к 9 годам лишения свободы. Идет срок подачи апелляций.

Напомним, ранее мы писали о приговоре мужчине, который ударил полицейского ножом в метро.