17.11.2021 16:46

Коллаборация PUMA Suede Mayu

В штаб-квартире легендарного бренда PUMA есть каталог культовых моделей, которые мир увидел за последние 70 лет. Старший дизайнер отмечает, что это великолепный источник вдохновения.

Однако есть кроссовки, которые выделяются и считаются знаковыми, — Suede. Это классика, с 1970 года не покидающая чарты популярности. Много поколений оценили ее стойкость и износоустойчивость.

В этом году бренд решил, что пришло время для рестарта легендарной модели. Коллекция Suede Mayu — смелое и дерзкое решение, которое помогло по-новому взглянуть на классику.

Особенности коллекции

Лицо кроссовок — амбассадор бренда PUMA и певица Дуа Липа. Эта обувь стала отличным дополнением девушки и идеально передает внутренний характер, харизму. Бренд же смог показать миру новые подходы и доказал, что классические женские кеды живут вечно, только в новом обличии. Особенности кроссовок из коллаборации:

неизменным остался гладкий верх, выполненный из приятной на ощупь замши;

пропорции подошвы стали немного больше, это позволило сделать уместный дизайнерский акцент;

разработка от девушек-дизайнеров удачно совмещает в себе женственность и силу.

Основной задачей стало соединение классического и уже всем известного верха с совершенно новым низом — и это PUMA удалось на все 100 %.

Кому подойдут кроссовки?

Эта коллекция идеальна тем, что обувь подходит всем и ее смело можно выбирать для повседневной носки. Модель актуальна для прогулки с ребенком, деловой встречи или путешествий. Сочетание инновационных материалов делает кроссовки невероятно легкими и комфортными даже при преодолении дальнего расстояния.

Отдельного внимания заслуживают расцветки — обилие красок позволяет наполнить свою жизнь яркими тонами или, наоборот, добавить гармонии и сдержанности за счет базовой палитры. Новый взгляд на классику — идеальное решение для уличной моды и составления аутфитов на каждый день.

Культовые пропорции, улучшенная платформа, премиальные материалы — в PUMA Suede Mayu идеально все.