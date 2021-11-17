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17.11.2021  16:46   

Коллаборация PUMA Suede Mayu

В штаб-квартире легендарного бренда PUMA есть каталог культовых моделей, которые мир увидел за последние 70 лет. Старший дизайнер отмечает, что это великолепный источник вдохновения.

Кроссовки PUMA в Харькове
 
Однако есть кроссовки, которые выделяются и считаются знаковыми, — Suede. Это классика, с 1970 года не покидающая чарты популярности. Много поколений оценили ее стойкость и износоустойчивость. 
 
В этом году бренд решил, что пришло время для рестарта легендарной модели. Коллекция Suede Mayu — смелое и дерзкое решение, которое помогло по-новому взглянуть на классику.  
 

Особенности коллекции

Лицо кроссовок — амбассадор бренда PUMA и певица Дуа Липа. Эта обувь стала отличным дополнением девушки и идеально передает внутренний характер, харизму. Бренд же смог показать миру новые подходы и доказал, что классические женские кеды живут вечно, только в новом обличии. Особенности кроссовок из коллаборации:
 
  • неизменным остался гладкий верх, выполненный из приятной на ощупь замши; 
  • пропорции подошвы стали немного больше, это позволило сделать уместный дизайнерский акцент; 
  • разработка от девушек-дизайнеров удачно совмещает в себе женственность и силу. 
 
Основной задачей стало соединение классического и уже всем известного верха с совершенно новым низом — и это PUMA удалось на все 100 %.  
 

Кому подойдут кроссовки? 

Эта коллекция идеальна тем, что обувь подходит всем и ее смело можно выбирать для повседневной носки. Модель актуальна для прогулки с ребенком, деловой встречи или путешествий. Сочетание инновационных материалов делает кроссовки невероятно легкими и комфортными даже при преодолении дальнего расстояния. 
 
Отдельного внимания заслуживают расцветки — обилие красок позволяет наполнить свою жизнь яркими тонами или, наоборот, добавить гармонии и сдержанности за счет базовой палитры. Новый взгляд на классику — идеальное решение для уличной моды и составления аутфитов на каждый день. 
 
Культовые пропорции, улучшенная платформа, премиальные материалы — в PUMA Suede Mayu идеально все.
 
Тэги:  кроссовки, харьков
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