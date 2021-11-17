17.11.2021 16:46
Коллаборация PUMA Suede Mayu
В штаб-квартире легендарного бренда PUMA есть каталог культовых моделей, которые мир увидел за последние 70 лет. Старший дизайнер отмечает, что это великолепный источник вдохновения.
Однако есть кроссовки, которые выделяются и считаются знаковыми, — Suede. Это классика, с 1970 года не покидающая чарты популярности. Много поколений оценили ее стойкость и износоустойчивость.
В этом году бренд решил, что пришло время для рестарта легендарной модели. Коллекция Suede Mayu
— смелое и дерзкое решение, которое помогло по-новому взглянуть на классику.
Особенности коллекции
Лицо кроссовок — амбассадор бренда PUMA и певица Дуа Липа. Эта обувь стала отличным дополнением девушки и идеально передает внутренний характер, харизму. Бренд же смог показать миру новые подходы и доказал, что классические женские кеды
живут вечно, только в новом обличии. Особенности кроссовок из коллаборации:
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неизменным остался гладкий верх, выполненный из приятной на ощупь замши;
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пропорции подошвы стали немного больше, это позволило сделать уместный дизайнерский акцент;
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разработка от девушек-дизайнеров удачно совмещает в себе женственность и силу.
Основной задачей стало соединение классического и уже всем известного верха с совершенно новым низом — и это PUMA удалось на все 100 %.
Кому подойдут кроссовки?
Эта коллекция идеальна тем, что обувь подходит всем и ее смело можно выбирать для повседневной носки. Модель актуальна для прогулки с ребенком, деловой встречи или путешествий. Сочетание инновационных материалов делает кроссовки невероятно легкими и комфортными даже при преодолении дальнего расстояния.
Отдельного внимания заслуживают расцветки — обилие красок позволяет наполнить свою жизнь яркими тонами или, наоборот, добавить гармонии и сдержанности за счет базовой палитры. Новый взгляд на классику — идеальное решение для уличной моды и составления аутфитов на каждый день.
Культовые пропорции, улучшенная платформа, премиальные материалы — в PUMA Suede Mayu идеально все.
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