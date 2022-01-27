27.01.2022 08:38 Евгений Клочко

Ожидаемые релизы кроссовок в 2022: что будет интересного

В наступившем году нас ждет еще больше крутых и технологичных сникеров. Это неудивительно, так как ежегодно бренды спортивной обуви радуют своих потребителей чем-то по настоящему особенным. И наша с Вами задача понять, какие кроссовки будут на хайпе в этот раз.

Учитывая тот факт, что релизы грядущих новинок выходят задолго до официальной презентации изделия, это сделать будет не так уж затруднительно. Хайповые модели известных брендов доступны по ссылке

И первая пара, о которой пойдет речь - популярная модель adidas Yeezy Boost 350 v2 Cotton White. С первого взгляда можно понять, что дизайнеры решили вернуться к первой цветовой гамме, благодаря которой и стала популярна эта обувь. Стоит отметить, что благородный белый цвет красовался на сникерах последний раз еще в 2018 году. Однако и тогда кроссовки носили название Yeezy 350 Cream, ведь соединяли в себе отголоски серых и кремовых оттенков. Сейчас, кроме прозрачной линии с перфорацией и шнуровки в белом цвете, насладиться можно обновленным покрытием, но уже в белом варианте.

Компания Nike также не дает скучать ценителям необычных и в тоже время удобных карапуль. В этом году мы сможем полюбоваться на семейную коллекцию под названием Fire Red. Она создана в стиле ретро и сочетает множество оттенков розового. Поклонников бренда Jordan порадовали яркой парой Air Jordan 5 Low Arctic Pink. Модель изготовлена из синтетической кожи и дополнена сетчатыми вставками. Разбавить образ поможет контрастная подошва в черном цвете.

Достоянием 2022 года будет модель Nike Dunk Low Disrupt «Multi-Color». Уже по названию понятно, что обувь сочетает в себе достаточно много оттенков. Из них основных можно выделить четыре - это желтый, зеленый, красный, а также синий. Также на сникерах присутствуют и дополнительные: белый, черный, оранжевый и другие.

Если вы хотели всегда приобрести кроссовки Adidas Forum 84 High в классических цветовых вариантах, то в этом году у Вас представится такой шанс. Кожаная пара обуви представлена в черно-белом цвете, а также имеет в своем арсенале накладки из замши. Характерная «отметина» adidas Originals на боковой части изделия шикарно дополнит любой образ.

И напоследок осталось рассказать о сникерах Union LA x Air Jordan 2 Rattan, выход которых был приурочен к 36-летию модели Air Jordan 2. Они созданы из замши и холщовой ткани. Приятный кремовый цвет поможет без проблем создать интересный повседневный look, а вставки желтого цвета подчеркнут его и станут главной изюминкой. Интересно, что кроссы «нашпигованы» накладками под «старину». Вот наш маленький перечень вариантов, которые точно придутся по вкусу в 2022 году. А какие модели Вы ждете? Возможно, уже приобрели?