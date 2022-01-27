27.01.2022 09:02 Евгений Клочко

Что нельзя делать 27 января 2022 года: традиции и приметы дня святой Нины

27 января 2022 года по церковным обычаям принято чтить память преподобной Нины, просветительницы Грузии. Этот праздник имеет свои давние традиции и обычаи, к которым на Руси всегда относились с благоговением.

История праздника

Нина родилась приблизительно в 280 году в благочестивой семье каппадокийского рода. Она была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Ее родители стремились к монашескому образу жизни, и детские годы Нины прошли под присмотром одной благочестивой старицы, которая смогла привить ей любовь к Иверии, нынешней Грузии. Также девушка с детства была приобщена к христианской вере и любви к Богу.

С началом гонений на христиан Нине пришлось бежать от преследований. Вместе с несколькими другими девушками, среди которых была царевна Рипсимия, она решилась совершить опасное путешествие через кавказские горы, чтобы донести Христову веру жителям Иверии. Но во время этого пути девушки были пойманы и убиты армянским царем Тиридатом.

Нине чудом удалось спастись. Она добралась до Иверии и стала проповедовать христианскую веру. Благодаря ей Грузия окончательно приняла ее. Святая Нина прожила 66 лет и мирно отошла к Богу 27 января по новому стилю. Ныне ее мощи покоятся в Грузии, в городе Бодбе, на этом месте воздвигнут женский монастырь.

Традиции праздника

В этот день в храмах проходит служба в честь святой равноапостольной Нины. Православные верующие стараются посетить храм и попасть на богослужение. Затем следует посвятить время труду и особому присмотру за скотиной.

В этот день принято убирать в хлеву, выносить навоз, чистить место содержания домашних животных. Со скотиной следует обращаться ласково, разговаривать с ней, гладить, угостить вкусным кормом.

Считается, что корова в этот день дает особое молоко, обладающее целебными свойствами. Из него старались готовить разные блюда, которые можно было хранить длительное время и употреблять во время болезни. Надоенным с утра молоком смазывали больные места.

В этот день начинали высаживать семена на раннюю рассаду, которую можно пересаживать в теплицу или в грунт в середине весны.

27 января старались начинать все новые дела. Считалось, что они обязательно увенчаются успехом и принесут ожидаемые плоды.

Что нельзя делать в день Нины

Как и в любой церковный праздник, в этот день недопустимо сквернословить, ругаться, обижаться, проявлять неуважение к людям, завидовать и кому-то желать зла. Весь негатив, направленный внутрь своей души и во вне, возвращается втройне.

По народным поверьям в этот день, как впрочем и во все другие, нельзя плохо относиться к домашней скотине, важно помнить, что животные являются кормильцами семьи. Согласно приметам, даже плохое слово, сказанное в этот день корове, может привести к ее падежу или она может перестать давать молоко. По этой же причине нельзя оставлять животных голодными или подсчитывать удои.

27 января нельзя долго спать утром, лениться, оставлять неубранным дом, хлев и другие места содержания животных. Но и мусор в этот день выносить нельзя, чтобы вместе с ним не вынести удачу и благополучие. Его нужно аккуратно собрать в мешки и оставить во дворе до следующего дня.

Народные приметы 27 января

В этот день издавна обращали внимание на погоду и другие приметы, связанные с животными и птицами. По ним предсказывали, какая будет погода в ближайшее время или летом, можно ли ждать урожая или нужно готовиться к засухе.

О скором наступлении теплых весенних дней судили по инею на деревьях, громкому крику петухов ранним утром и внезапно начавшемуся снегопаду.

Скорые морозы предвещали плывущие по небу белые облака и солнечный столб на закате.

Если вечерняя луна окутана тусклой дымкой — будет сильный снегопад с метелью и вьюгой. Считалось, что то же самое предвещают громко каркающие вороны.

Накануне 27 января наши предки обращали внимание на сны, считалось, что они свидетельствуют о здоровье. Хороший сон — крепкое здоровье, тяжелый, гнетущий — что-то не так с вашим организмом, и на здоровье следует обратить внимание.