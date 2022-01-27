Под Харьковом россиянин нес тульский самовар в РФ (фото)

Вывоз предметов с признаками старины предупредили сотрудники таможенного поста «Гоптовка» Харьковской таможни.
Гражданин Российской Федерации пытался незаконно вывезти старинные самовар и чашу на подставке, передает РЕДПОСТ.
Мужчина проходил таможенный пост по полосе для пешеходов в сторону РФ и во время устного декларирования заявил об отсутствии у него предметов, которые подлежат обязательному декларированию.
Однако два таких предмета были обнаружены в ходе таможенного досмотра: в сумке среди личных вещей находились самовар с маркировкой на крышке «Товарищество паровой самоварной фабрики наследников В.С. БАТАШЕВ в г. Туле 1870 г. и 1882 г.» и чаша на подставке с надписью «FRAGET W WASZAWIE». Разрешительных или любых других документов на право перемещения мужчина не предоставил.
В отношении нарушителя составлен протокол ст. 472 Таможенного кодекса Украины, а самовар и чаша изъяты для проведения экспертизы.
Напомним, ранее 55-летний мужчина хотел пересечь государственную границу через пропускной пункт «Гоптовка» на автомобиле Peugeot. Во время осмотра транспортного средства в бензобаке были найдены 33 единицы запчастей для двигателя тракторов. Автовладелец хотел вывести запчасти на территорию России с целью дальнейшей перепродажи.
Комментариев: 1
media59
// 2022-01-27 09:46:25
// Ответить
Чем то напоминает фрагмент фильма "Не может быть".
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Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами туман. На дорогах гололедица.
27 января 1945 года советские войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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