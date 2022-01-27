27.01.2022 09:17 Рита Парфенова

Под Харьковом россиянин нес тульский самовар в РФ (фото)

Вывоз предметов с признаками старины предупредили сотрудники таможенного поста «Гоптовка» Харьковской таможни.

Гражданин Российской Федерации пытался незаконно вывезти старинные самовар и чашу на подставке, передает РЕДПОСТ.



Мужчина проходил таможенный пост по полосе для пешеходов в сторону РФ и во время устного декларирования заявил об отсутствии у него предметов, которые подлежат обязательному декларированию.



Однако два таких предмета были обнаружены в ходе таможенного досмотра: в сумке среди личных вещей находились самовар с маркировкой на крышке «Товарищество паровой самоварной фабрики наследников В.С. БАТАШЕВ в г. Туле 1870 г. и 1882 г.» и чаша на подставке с надписью «FRAGET W WASZAWIE». Разрешительных или любых других документов на право перемещения мужчина не предоставил.





В отношении нарушителя составлен протокол ст. 472 Таможенного кодекса Украины, а самовар и чаша изъяты для проведения экспертизы.

Напомним, ранее 55-летний мужчина хотел пересечь государственную границу через пропускной пункт «Гоптовка» на автомобиле Peugeot. Во время осмотра транспортного средства в бензобаке были найдены 33 единицы запчастей для двигателя тракторов. Автовладелец хотел вывести запчасти на территорию России с целью дальнейшей перепродажи.