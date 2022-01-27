Расстрелял сослуживцев: стрелок задержан в пригороде Днепра

Военнослужащего, убившего 5 человек в Днепре, задержали правоохранители.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковские телеграм-каналы.
Отмечается, что военнослужащий Нацгвардии Артем Рябчук, который ночью расстрелял из автомата четверых сослуживцев и одну женщину, задержан в пригороде Днепра в городе Подгорное.
Ранее появилось видео, где военнослужащий ловит попутку в Днепре.
Напомним, в четверг, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепре военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия.
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