01.12.2021 12:05 Виталий Хиневич

Харьковские таможенники задержали автомобиль с подозрительным запахом (видео)

Гражданин направлялся через пункт пропуска «Гоптовка» на территорию России.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что 30 ноября 55-летний мужчина хотел пересечь государственную границу через пропускной пункт «Гоптовка» на автомобиле «Peugeot». Во время осмотра транспортного средства таможенников насторожил сильный запах автомобильного топлива в салоне, кроме этого водитель сильно нервничал.

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Во время детального осмотра транспортного средства в бензобаке были найдены 33 единицы запчастей для двигателя тракторов. Автовладелец хотел вывести запчасти на территорию России с целью дальнейшей перепродажи.

Общая сумма спрятанного товара составила 40 тысяч гривен. Для принятия дальнейшего правового решения перевозимый товар был изъят сотрудниками таможни.

Напомним, в пункте пропуска «Гоптовка» таможенники обнаружили запрещенное вещество в музыкальной колонке.