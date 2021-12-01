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01.12.2021  12:05   Виталий Хиневич

Харьковские таможенники задержали автомобиль с подозрительным запахом (видео)

Гражданин направлялся через пункт пропуска «Гоптовка» на территорию России.

Пункт пропуска Гоптовка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. 
 
Отмечается, что 30 ноября 55-летний мужчина хотел пересечь государственную границу через пропускной пункт «Гоптовка» на автомобиле «Peugeot». Во время осмотра транспортного средства таможенников насторожил сильный запах автомобильного топлива в салоне, кроме этого водитель сильно нервничал.
 
 
Во время детального осмотра транспортного средства в бензобаке были найдены 33 единицы запчастей для двигателя тракторов. Автовладелец хотел вывести запчасти на территорию России с целью дальнейшей перепродажи. 
 
Общая сумма спрятанного товара составила 40 тысяч гривен. Для принятия дальнейшего правового решения перевозимый товар был изъят сотрудниками таможни.
 

Напомним, в пункте пропуска «Гоптовка» таможенники обнаружили запрещенное вещество в музыкальной колонке.

Источник:   Пограничная служба Украины в Харьковской области
 Тэги:  харьков, таможня
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