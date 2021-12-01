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01.12.2021  12:20   Евгений Клочко

Кража на железнодорожной станции едва не привела к трагедии на Харьковщине

Злоумышленники совершили минимум шесть краж на железнодорожных станциях города Купянска и Купянского района. Сумма нанесенного ущерба составила предварительно 82 тысячи гривен.

 
Разоблачили четырех молодых людей в возрасте 18 и 20 лет сотрудники отдела криминальной полиции Купянского районного отдела полиции, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
 
По словам правоохранителей молодые люди в период октября-ноября текущего года похищали с железнодорожных станций  трансформаторы, которые впоследствии сдавали на металлолом.
 
Железнодорожные трансформаторы похитили на Харьковщине 
 
По данным Купянской дистанции сигнализации и связи, сумма нанесенного ущерба составила почти 82 тысячи гривен.
 
В гараже злоумышленников в поселке Купянск-Узловой полицейские изъяли 21 трансформатор ПРТ-А, которые были похищены непосредственно 24 ноября на станциях Старовировка, Оливино и Заоскилье.
 
 
В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.
 
Решается вопрос об уведомлении правонарушителей о подозрении в совершении преступления.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, трансформатор, купянск, харьков
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