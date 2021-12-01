01.12.2021 12:20 Евгений Клочко

Кража на железнодорожной станции едва не привела к трагедии на Харьковщине

Злоумышленники совершили минимум шесть краж на железнодорожных станциях города Купянска и Купянского района. Сумма нанесенного ущерба составила предварительно 82 тысячи гривен.

Разоблачили четырех молодых людей в возрасте 18 и 20 лет сотрудники отдела криминальной полиции Купянского районного отдела полиции, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

По словам правоохранителей молодые люди в период октября-ноября текущего года похищали с железнодорожных станций трансформаторы, которые впоследствии сдавали на металлолом.

По данным Купянской дистанции сигнализации и связи, сумма нанесенного ущерба составила почти 82 тысячи гривен.

В гараже злоумышленников в поселке Купянск-Узловой полицейские изъяли 21 трансформатор ПРТ-А, которые были похищены непосредственно 24 ноября на станциях Старовировка, Оливино и Заоскилье.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Решается вопрос об уведомлении правонарушителей о подозрении в совершении преступления.